A Comissão Politica do PSD de Ílhavo vem congratular-se com a rigorosa gestão financeira do Município levada a efeito pelo Executivo Camarário, liderado pelo Companheiro Fernando Caçoilo.

O Relatório e Contas de 2017 da Câmara Municipal de Ílhavo, aprovado na segunda reunião da Sessão Ordinária de Abril da Assembleia Municipal de Ílhavo, realizada na passa sexta-feira, 4 de maio, é o inequívoco espelho desta realidade e da preocupação sempre presente no Executivo Camarário pelo rigor da gestão, pela transparência da ação, pela coesão e o desenvolvimento territorial, e pelo equilíbrio e a sustentabilidade das contas públicas da Autarquia.

O documento reflete, de forma clara e objetiva, as opções politicas retratadas nas Grandes Opções do Plano, de acordo com o Programa Eleitoral do PSD, sufragado inequivocamente pelos ilhavenses e apresentado sempre como um projeto para oito anos (dois mandatos), no qual se assumiu os compromissos na continuidade do investimento e do desenvolvimento integrado do Município, na senda da promoção da qualidade de vida e bem-estar dos munícipes, do crescimento sustentado, da inovação e modernidade, da criação de riqueza, o que contribui de uma forma inquestionável para o engrandecimento do nosso Município de Ílhavo.

O PSD de Ílhavo congratula-se ainda, de forma expressiva, pelo trabalho afincado e pela gestão séria desta renovada mas competente equipa do Executivo Camarário, que resultou numa estabilidade financeira (as considerações técnicas sublinham, por exemplo, a autossuficiência da sustentabilidade financeira da Câmara) e na expressiva redução de dívida que tiveram como corolário a saída antecipada do "Pacto de Ajustamento Financeiro" a que o Município estava sujeito desde 2012.

Mas não são apenas os números que traduzem esta realidade. O próprio desnorte político demonstrado pelo PS de Ílhavo no debate do Relatório, a clara incapacidade de contrariar estes factos e argumentos realistas, à qual acresce a notória sensação de uma inabilidade política para reconhecer o valor e o mérito do trabalho e sucesso alheios, espelham a consistência e o realismo da ação deste Executivo social-democrata que gere os destinos do nosso Município.

Já não seria novidade a discrepância de sentido de voto entre a Vereação do PS de Ílhavo na Câmara Municipal e o sentido de voto da bancada socialista na Assembleia Municipal, em muitas das matérias sujeitas a aprovação. O que é o expoente desse desnorte político-partidário é termos constatado que na própria bancada do PS de Ílhavo da Assembleia Municipal o sentido de voto tenha sido diferenciado entre a abstenção e o voto contra na aprovação do Relatório e Contas de 2017, o que significa, tão somente, uma evidente falta de consolidação de estratégia e visão política para o Município de Ílhavo.

Aliás, assistimos a uma retórica surreal, na tentativa vã de tentar desconstruir o que é o sucesso dos factos através de uma inconsistente “engenharia financeira” que culminou na defesa explícita da brutal carga de impostos aplicada por este Governo como algo de muito positivo e a acusação da aplicação no Município da atual taxa de IMI (que desceu 6,25% este ano e que teve sempre a promessa eleitoral do PSD de ajustar o valor sempre que as condições o permitam) como algo muito negativo.

Mas mais grave ainda. A votação contra o Relatório de 2017, em dissonância com o sentido de voto dos Vereadores do PS e de parte do grupo Municipal, revelou uma clara e indiscutível falta de respeito pelo eleitorado socialista face à forma como foi menosprezada a importância das Contas Municipais e dos seus impactos na vida dos munícipes e do Município chegando-se ao cúmulo de se ouvirem declarações de voto que expressaram claramente o voto contra apenas para fazer a vontade ao Executivo da Câmara Municipal de Ílhavo. No fundo… só porque sim.



De regresso aos números…

O montante total da receita de 2017 (receita do exercício do ano mais a integração do saldo de 2016), foi de 23.226.538,07 euros, atingindo a percentagem de execução de 85,10, superando a percentagem indicativa prevista na Lei das Finanças Locais.

No que respeita à despesa o valor pago em 2017 foi de 22.213.136,96 euros, sendo distribuída pela despesa corrente de 14.179.210,44 euros, e pela despesa de capital, designadamente de investimento no valor de 8.033.926,52 euros, evidenciando uma grande capacidade de controlo de custos e um considerável valor de investimento, tendo o nível de execução financeira da despesa paga atingido os 85,25%.

Quanto às Grandes Opções do Plano, e respetivo Orçamento, a sua execução financeira foi de 12.001.601,79 euros, correspondendo uma taxa de realização de 95,03%, atingindo um nível de investimento bastante significativo, fruto de um trabalho intenso, que culminou com a conclusão e o principiar de inúmeras obras, como o PEDU, a empreitada de Alteração Viária da Rotunda da Barra, o Centro Escolar da Gafanha da Aquém, a Requalificação da Escola da Marinha Velha, o novo Quartel da GNR de Ílhavo, a Casa da Música da Gafanha da Nazaré, a Casa Mortuária da Gafanha do Carmo, a Remodelação e Conservação do Parque Escolar, a Requalificação do Largo da Bruxa na Gafanha da Encarnação, a Rede de Drenagem de Águas e Resíduos Pluviais da Gafanha da Nazaré, a Requalificação de diversas pracetas e parques de estacionamento, requalificação de vias municipais, entre outros.

Além disso, foram também reforçados os apoios financeiros e logísticos às diversas Associações, às Juntas de Freguesia através dos Contratos Interadministrativos, e reforçado o investimento nos domínios da Educação, Ambiente, Juventude, Ação Social, Cultura, Turismo, Maior Idade, Desporto, contribuindo para a construção de um território mais afirmativo, inclusivo, solidário e desenvolvido, visando um maior crescimento económico, qualidade de vida e conforto social.

Relativamente à dívida bancária de médio e longo prazo, é contínua a sua descida e diminuição (menos 17,92% em relação a 2016) atingindo o valor de 10.541.018,06 euros. Quanto à dívida a fornecedores, incluindo as faturas em receção e conferência, o seu valor, de 3.058.151,76 euros, afigura-se perfeitamente equilibrado e ajustado à realidade do Município.

A eficaz gestão financeira e o bom equilíbrio orçamental, mantendo um significativo nível de investimento executado de forma sustentável, aliados a um controlo rigoroso da despesa, culminaram com um resultado líquido do exercício de 2017 no valor 2.946.632,36 euros.

