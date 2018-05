Beira-Mar venceu Esmoriz com nota artística nos golos (3-1) 06 mai 2018, 18:52 O Beira-Mar regressou este domingo às vitórias no principal escalão de futebol distrital de Aveiro na receção ao Esmoriz (3-1) a contar para a 30ª jornada.



Ficha e vídeo



Os aveirenses somam 60 pontos continuando na luta pelo segundo lugar ocupado pelo São João de Ver (62 pontos), que também não desarmou, goleando em casa o Canedo (4-0)



A ronda ficou marcada pela esperada consagração do Lourosa como campeão, que vale a subida ao Campeonato de Portugal, após a vitória pela margem mínima, no seu reduto, perante a Atlética de Avanca (mais informação).



Em Aveiro, a equipa de Cajó permitiu algum equilíbrio durante a primeira parte frente ao Esmoriz, que tinha surpreendido na jornada anterior o líder (4-3).



O guarda redes Renato Lopes foi a grande figura dos visitantes, adiando por quatro vezes o golo (Didi, Letz, Aranha e Didi), que só veio a consentir aos 33 minutos, num lance de Aparício, que soube ganhar espaço para desferir o remate de fora da área.



Cinco minutos depois, contra a corrente do jogo, o Esmoriz repôs a igualdade, na conversão de uma grande penalidade assinalada por pretensa ´carga´ de Mané sobre Ortiz. Godinho não desperdiçou a única oportunidade flagrante dos forasteiros.



O resultado ao intervalo gerava alguma expetativa para o tempo complementar, mas o Beira-Mar, além de dominador, foi mais eficaz, acabando por confirmar a vitória que começou a construir ao abrir o marcador.



Aparício bisou aos 52 minutos, com um remate para o poste mais distante o passe de Artur na marcação de um canto da direita.



Zé Bastos, aos 79 minutos, completou a série de golos de belo efeito, correspondendo da melhor forma a uma desmarcação de Artur. O ponta de lança, que tinha permitido uma defesa de Renato Lopes, redimiu-se ao ´picar a bola´ na cara do guardião.



Seria preciso esperar pelo tempo de compensação para ver o Esmoriz criar perigo, por duas ocasiões, com cabeceamentos de Vando e Kalunga de baliza à mercê, mas ambos a falharem o alvo.

