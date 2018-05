Feira: Companhia internacional integra atores amadores no Imaginarius 05 mai 2018, 23:59 A companhia holandesa de teatro de rua Theater Gajes, que estará em residência artística em Santa Maria da Feira a partir de 16 de maio para conclusão da sua nova criação, vai integrar um grupo de atores amadores locais no espetáculo Odyssee, que estreia no festival Imaginarius. Os participantes selecionados vão integrar um workshop intensivo de manipulação de estruturas cénicas no espaço público, dinamizado pela companhia.



O workshop vai decorrer entre 16 e 26 de maio, das 20h00 às 23h00, junto à Casa do Moinho, na envolvente das piscinas municipais de Santa Maria da Feira. A participação nesta ação de capacitação é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, através do e-mail workshops@imaginarius.pt.



Theater Gajes desenvolveu uma metodologia artística muito própria, com recurso a estruturas cénicas móveis que permitem o desenrolar dos seus espetáculos. No decurso deste workshop, a companhia vai partilhar conhecimentos e técnicas, e desenvolver ações específicas junto de um grupo de atores externos que deverão integrar as apresentações na tournée internacional de Odyssee.



Tendo por base a “Odisseia” de Homero, a companhia holandesa estreia o seu novo espetáculo no festival Imaginarius com recurso a imponentes estruturas cénicas, interação com o público, uma original banda sonora ao vivo e uma viagem num espaço ermo, pleno de imaginários coletivos e visões do senso comum.



Esta é uma coprodução com o Imaginarius, repleta de efeitos especiais, dramaturgia e intensidade, que envolve um processo ativo de capacitação de agentes locais e um perfil de internacionalização sem precedentes.



No Ano Europeu do Património Cultural, o Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de Rua celebra a maioridade com uma missão alargada: o apoio à nova criação, a capacitação e o apoio à internacionalização do setor das artes de rua.



O Imaginarius’18 realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de maio, no centro histórico de Santa Maria da Feira.



Mais info em www.imaginarius.pt.



