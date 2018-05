Caravanas na Vagueira passam a ter regras 05 mai 2018, 23:46 O município de Vagos quer "disciplinar" a zona de estacionamento exclusivo para autocaravanas na praia da Vagueira.



A experiência adquirida nos últimos anos, bem como "o crescimento exponencial" deste turismo itinerante "impõe" a tomada de medidas, explicou o vice-presidente Paulo Sousa.



Atendendo à existência de parque de campismo na localidade, o parque de estacionamento não deverá autorizar estacionamentos superiores a três dias, permitindo, assim, a presença do maior número possível de visitantes.



A autarquia espera, ainda, criar ainda melhores condições de estadia aos autocaravanistas, que passam pela praia de referência do concelho.



Uma das preocupações prendia-se com a falta de algumas infraestruturas básicas, nomeadamente abastecimento de água, bem como equipamentos para recolha de águas residuais e descarga de cassetes.



Com isto, os caravanistas ficam com as com as condições necessárias para assegurar "um turismo amigo do ambiente".



O município projeta dotar o local também de um sistema eletrónico que permita o disponibilizar acesso aos utilizadores 24

horas por dia, sem a necessidade da presença pessoal de qualquer funcionário.



A estadia estará sujeita ao pagamento das taxas correspondentes, sem custos adicionais para abastecimento de água ou da descarga de águas. A Câmara deverá aprovar outras medidas no âmbito das disposições de trânsito para condicionar a utilização de lugares de estacionamento.

