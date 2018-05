A Oliveirense Basquetebol deu continuidade ao seu grande momento de forma, e com a sexta vitória consecutiva, agora no reduto do Illiabum Clube OFICIAL, garantiu a liderança da Fase Regular da Liga Placard.



A turma comandada por Norberto Alves comandou as operações num jogo em que cometeu menos 10 turnovers (22-12) e em que contou com a inspiração de Travante Williams (28pts, 5res, 1as, 5rb, 1dl), Quintrell Thomas (13pts, 8res, 1as, 1rb, 3dl), João Guerreiro (11pts, 8res, 1rb, 1dl) e James Ellisor (10pts, 5res, 2as).



Por seu turno, no Illiabum, sexto classificado, e que vai defrontar o FC Porto nos playoffs, realce para as prestações de Filip Pejovic (17pts, 5res), Filip Simic (10pts, 3as) e Ricardo Monteiro (11res).

