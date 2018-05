Inundações e avanço do mar: PCP dá voz aos moradores da Praia Velha de Esmoriz, a Praia dos Pescadores 05 mai 2018, 18:38 Recentemente o mau tempo e a chuva intensa provocaram inundações em Esmoriz, na Avenida Infante Dom Henrique e na Avenida da Praia, originado mais uma vez na população um estado de desanimo e preocupação perante um problema que persiste e que aparentemente não tem solução à vista.



Militantes comunistas, membros da Comissão Concelhia de Ovar do PCP, acorreram ao local para se inteirarem do problema recolhendo testemunhos de alguns moradores da Praia Velha de Esmoriz.



Segundo o que o PCP apurou, esta anomalia é provocada pelo mau escoamento das águas pluviais, repetindo-se há muitos anos, sempre que chove intensamente. Na Avenida Infante Dom Henrique, este problema incide essencialmente em dois pontos: na rotunda do Parque de Campismo e no extremo sul desta comunidade, na intercepção entre a Rua da Capela Velha e a Rua dos Pescadores. Segundo os depoimentos recolhidos, não existem respostas concretas e definitivas, por parte das entidades responsáveis, para este problema. Perante a sua longevidade, não se compreende a postura da Câmara Municipal de Ovar e da Junta de Freguesia de Esmoriz, pois não apresentam soluções e sobretudo não partem para a acção.



Sempre que chove com maior intensidade, os moradores desesperam, pois sabem que correm sérios riscos de danificar ou perder os seus bens. Facto é que esta comunidade, por vezes, converte-se numa espécie de ilha, “naturalmente” rodeada por água e medo. Em dias que se conjugam a tempestade com as marés-vivas, são inundados e rodeados por água das chuvas e do mar, assim como, por pequenas pedras empurradas pela força do mar, provenientes dos paredões de protecção costeira.



As queixas não ficam por aqui, na verdade, os moradores não compreendem como lhes podem ser entregues facturas elevadíssimas, por parte da AdRA, e do Município Ovar quando se sentem mal servidos pelo escoamento das águas pluviais e saneamento básico. Por exemplo, não entendem por que motivo o seu saneamento básico é composto, em determinados troços, por tubos de pequenos diâmetros, muito susceptíveis a entupimento.



Perante esta realidade, o PCP na voz do seu eleito Miguel Jeri, colocou as seguintes questões ao executivo municipal na última sessão da Assembleia Municipal:



1. Pode a Câmara Municipal de Ovar informar qual é a causa para a falta de escoamento das águas pluviais neste sector de Esmoriz?



2. Há quanto tempo a Câmara Municipal de Ovar conhece o problema mencionado na questão anterior?



3. O que pensa fazer a Câmara Municipal de Ovar para resolver o referido problema?



4. Considera a Câmara Municipal de Ovar que os moradores da Praia Velha de Esmoriz estão bem servidos no que respeita a saneamento básico?



5. Perante as facturas de "excelência" que os serviços de água, saneamento, águas pluviais e resíduos sólidos, entregam a estes moradores e à restante população de Ovar, não achará a Câmara Municipal de Ovar, que estes devem ser servidos exactamente no mesmo grau?



A Comissão Concelhia de Ovar do PCP

