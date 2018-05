Ovarense alcançou os play-off da Liga de basquetebol 05 mai 2018, 11:06 A Ovarense Basquetebol somou mais uma vitória depois de vencer, em casa, os açorianos do Terceira Basket Club por 85-61, alcançando um lugar nos play-off da Liga. Apesar da intensa disputa entre os dois conjuntos ao longo dos primeiros vinte minutos da partida, a equipa comandada por Nuno Manarte arrancou, já na 2ª parte, para uma fulcral conquista que dá à Ovarense a liderança isolada do Grupo B. A equipa da casa superiorizou-se no meio campo defensivo, conseguindo forçar vinte e sete perdas de bola, aos quais juntou ainda dezassete roubos de bola e sete desarmes de lançamento. Apesar de perder a luta das tabelas (trinta e nove ressaltos contra vinte e oito), a Ovarense foi de igual forma superior no momento da finalização (56% de eficácia contra apenas 36% dos açorianos). A entrada para o 4º período mostrou-se determinante com os homens da casa a alcançarem a vantagem máxima no partida (vinte e sete pontos). No final dos quarenta minutos o marcador ditava a quinta vitória consecutiva para o colectivo de Ovar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

