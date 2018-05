"Precisamos muito de vencer o Esmoriz" - Cajó, treinador do Beira-Mar 05 mai 2018, 10:42 Depois de carimbar a passagem às meias finais da Taça Distrital, o Beira-Mar está empenhado em regressar às vitórias no campeonato frente ao Esmoriz, em Aveiro, a contar para a jornada 30. Cajó antevê a receção aos homens da Barrinha como um osso duro de roer, que obrigará a empenho da equipa para conquistar os desejados três pontos após o empate em Lamas com a vitória em Argoncilhe pelo meio. "Teremos m jogo dificil, mas é em nossa casa. O Esmoriz está moralizado, vem de uma vitória sobre o líder. Não jogou a meio da semana, tem mais frescura física", lembrou o técnico aveirense no lançamento do embate partilhado pelas redes sociais do clube. Cajó está ainda dúvidas quanto a quem pode levar para o jogo. "Temos algumas dificuldades, pequenas lesões, jogadores em dúvida, mas vamos apresentar em campo uma equipa para ganhar e dar um bom espetáculo, fazer com que valha a pena ir ver no dia das mães, esperamos com muitas nas bancadas, vamos precisar muito de vencer estes cinco jogos para subir na classificação, todos os pontos contam", referiu. O Beira-Mar apresentar-se-à para mais uma final na tentativa de manter acesa a luta pelo segundo lugar, nas mãos do São João de Ver. "São cnco jogos muito dificéis. Algumas equipa não têm nada a ganhar, mas abordam os jogos de uma forma que os tornam mais dificéis. Estamos a treinar muito a sério para vencer no que falta. Temos uma palavra a dizer e queremos ficar em segundo", rematou. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

