MTEC melhor capacitada para fornecer sectores automóvel e aeronáutico 05 mai 2018, 00:32 Empresa instalou uma nova infraestrutura produtiva que lhe permite mais que duplicar a capacidade de produção.



O projeto do grupo Fernando Ferro & Irmão envolveu a ampliação da fábrica inaugurada em 2013 para um novo lote no Ecoparque Empresarial de Estarreja.



Toda a atividade da empresa MTEC, que é especializada em produzir peças técnicas para os setores automóvel e eletrónico, foi deslocalizada para as novas instalações.



A mais recente fase de expansão agora concluída contou com o apoio do Programa COMPETE 2020 no âmbito do Sistema de Apoio à Inovação, envolvendo um investimento elegível de 3,9 milhões de euros, o que resultou num incentivo FEDER de cerca de 2,4 milhões de euros.



Fundada há duas décadas, a empresa arrancou em Estarreja com um investimento de 850 mil euros e duas dezenas de postos de trabalho.



Segundo informação divulgada pela newsletter do Programa Compete 2020, o apoio comunitário permitiu acelerar o investimento inicialmente projetado, assumido como "de elevado potencial face aos crescentes desafios em termos de exigência dos mercados altamente competitivos" que a MTEC se insere.



A MTEC está em condições de fabricar "produtos baseados em inovadoras tecnologias, dando cumprimento a rigorosas exigências técnicas de setores de alto desempenho, como o automóvel e o aeronáutico, tanto ao nível de qualidade como de funcionalidade."



O projeto capacitou a empresa com um novo estabelecimento fabril "devidamente equipado com máquinas tecnologicamente evoluídas de última geração de maquinação CNC (Computer Numerical Control)". As novas funcionalidades da metalomecânica especializada em peças técnicas permitem "uma melhor qualidade da produção num ambiente mais controlado e propício a uma maior eficiência operacional."

