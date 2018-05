O Bloco de Esquerda levou a discussão da precariedade às cinco Assembleias de Freguesia onde tem representantes eleitos.

A realidade é diversa, mas a delegação de competências agravou o recurso à precariedade por parte das Juntas de Freguesia, em particular de Contratos Emprego Inserção (CEI).



Em Esgueira a proposta de integração de precários foi aprovada com os votos a favor do PS e a abstenção do PSD/CDS. Em Glória e Vera Cruz e em Santa Joana foram rejeitadas pelo PSD/CDS contando com a abstenção do PS. Já em Eixo e Eirol, foi o PS a rejeitar a proposta. O Bloco lamenta que o PS mude de posição na Junta de Freguesia onde tem maioria e que rejeite um processo semelhante aquele que o Bloco acordou com o governo do PS.



O Bloco considera que o Estado e todos os órgãos autárquicos, devem estar empenhados no combate às relações laborais precárias, dando o exemplo às restantes entidades sociais, com a eliminação de todo o tipo de precariedade.



A proposta apresentada pede que se inicie um processo semelhante ao que está a decorrer no Estado para a integração dos trabalhadores precários, para além de medidas de transparência e informação sobre a situação. O Bloco espera que o recurso a formas de precariedade, como CEI, seja abandonado pelas Juntas de Freguesia. É essencial o respeito pelos direitos laborais.

