Uma oficina com vários veículos no parque exterior estava a arder, esta noite, na Gafanha da Aquém, em Ílhavo.



O alerta foi dado pouco antes das 23:00.



A chegada dos bombeiros afastou os receios que as chamas pudessem atingir uma gasolineira nas traseiras.

A primeira informação apontava para que o incêndio estivesse a consumir um armazém de pneus.



De acordo com o portal da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), pelas 23:45 encontravam-se no local 20 efetivos com sete viaturas.

Para além dos estragos, incluindo em viaturas, não se registaram danos pessoais.

Os trabalhos de rescaldo previam-se demorados.

(atualizado)