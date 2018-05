A Câmara Municipal de Aveiro apresenta o programa das Comemorações do Feriado Municipal que irão decorrer de 4 a 14 de maio, destacando-se, como habitualmente a Sessão Solene e a tradicional Procissão em Honra de Santa Joana Princesa, Padroeira da Cidade – uma Procissão marcante a nível nacional -, no dia 12 de maio.

O programa arranca no dia 4, sexta-feira com Ação Escola SOS Azulejo integrado nas comemorações do Dia Nacional do Azulejo que culminará no dia seguinte sábado pelas 16.00 horas com a Inauguração da Exposição Azulejos de Aveiro: A Cor-Luzc10 Anos do Banco de Azulejo de Aveiro na Antiga Capitania.

Nos dias 4, 5 e 6 de maio terá lugar o Aveiro City Race EURO TOUR Prova de Orientação Internacional integrado no circuito europeu urbano.

À noite no dia 04 de maio, o Teatro Aveirense acolhe o espetáculo de dança “A meio da Noite” pela Companhia Olga Roriz, recente doutora honoris causa da UA pelas 21.30 horas.

Sábado, dia 5 de maio, haverá uma edição especial do Artes no Canal das 10.00 às 19.00 horas e terá lugar o Grande Capítulo da Confraria dos Ovos Moles – 100 anos do Regimento de Infantaria n.º 10 (RI 10) na unidade militar em São Jacinto.

A 6, domingo, realiza-se “Folclore Aveiro 2018” com desfile etnográfico de barco moliceiro entre o Cais da Fonte Nova e o Rossio a partir das 16.00 horas, seguido de atuação dos grupos, contando com a participação do Grupo Folclórico do Rio Novo do Príncipe, Rancho Folclórico do Baixo Vouga, Grupo Folclórico de Cacia e Escola de Etnografia de Cacia.

No dia 8, terça-feira, terá lugar a inauguração da exposição “Xailes de Aveiro” pelas 18.00 horas no Museu da Cidade, partilhando o espólio do Grupo Cénico e Cultural Outras Eras.

Quarta-feira, dia 9 de maio, ocorrerá a Assembleia Municipal Jovem de Aveiro entre as 9.00 e as 16.00 horas no Edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro. Pelas 18.30 horas terá lugar, no Museu da Cidade, a conferência “A História de Aveiro contada pela Paisagem Linguística” seguido de um percurso pedestre. “Aveiro Cidade Global e Multilingue”” um estudo inédito que revela quais são as línguas que estão representadas na paisagem urbana de Aveiro pela investigadora da UA, Margarida Ribeiro Clemente.

No dia 11, sexta-feira, será inaugurada pelas 18.00 horas, no Ecomuseu da Marinha da Troncalhada, a Exposição de Fotografia “HPA 2017/UNESCO” fotos do aveirense João Cruz sobre a produção de sal e que foram premiadas internacionalmente pela UNESCO. Logo depois será aberta ao público a exposição “Coronel Nascimento Leitão, um Aveirense em Macau. A volúpia do Colecionismo” no Museu Arte Nova.

De 11 a 13 de maio terá lugar o “Aveiro Beer Festival” no Mercado Manuel Firmino, mais uma edição do evento de nível Internacional ao nível das cervejas artesanais, com a entrega dos Prémios “ Ibeerian Awards Aveiro”.

Na noite de sexta-feira dia 11 de maio, Concerto do Cais da Fonte Nova, este ano com a CARMINHO, considerada uma das mais talentosas e inovadoras cantoras de fado da sua geração. Tem início marcado para as 22.00 horas.

No dia 12, Feriado Municipal, haverá a Missa na Sé Catedral de Aveiro pelas 10.00 horas, seguindo-se a Sessão Solene Comemorativa do Feriado Municipal nos Paços do Concelho pelas 11.30 horas.

Às 12.30 horas, no Museu de Aveiro | Museu Santa Joana, será inaugurada a Exposição “AVEIRO - TESOUROS”, numa aposta continuada da promoção da história e cultura de Aveiro apresentando peças e documentos de grande significado histórico ou artístico e que se dão assim a conhecer aos aveirenses. Será inaugurado o circuito do património edificado com o lançamento do guia turístico que, em simultâneo, é o catálogo da exposição, a par da colocação de sinalética tipo totens nos principais monumentos da cidade.

Pelas 16h00, realiza-se a tradicional Procissão em honra de Santa Joana Princesa.

Ainda no dia 12, feriado municipal, ocorrerá um Dia Aberto dos Museus de Aveiro entre as 10.00 e as 19.00 horas (de referir que nos dias 11, 12 e 13 de maio o Convento / a Igreja de Jesus no Museu de Aveiro / Santa Joana, estará aberto/a ao culto. Pelas 11.00 horas terá início a “Regata Santa Joana / Universidade de Aveiro / Porto de Aveiro”. Às 15.00 horas, com o intuito de comemorar o Dia Mundial da Água, a OLI promove a “3.ª Regata OLI” no Cais da Fonte Nova.

No dia 13 domingo, realiza-se pelas 15.00 horas, no Centro de Congressos de Aveiro, o 15.º ECADAV – Encontro com a Dança de Aveiro, que consiste numa mostra pública de Dança por Escolas, Associações, Ginásios e Grupos informais, proporcionando a divulgação do trabalho desenvolvido nesta área em Aveiro.

À noite, 21.30 horas será apresentado no Teatro Aveirense o espetáculo de referência nacional, “MEDEIA” DE João Miguel Garcia com Mário Laginha.