A Câmara de Alberhgaria-a-Velha celebrou, ontem, um contrato-programa de desenvolvimento desportivo com a APPACDM de Albergaria-a-Velha para "promover a integração das pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade na dinâmica desportiva do concelho."



No âmbito do contrato-programa, "vão ser implementadas as modalidades de atletismo, boccia e natação, nas suas vertentes adaptadas, permitindo que vários munícipes pratiquem desporto de forma regular com carácter competitivo ou não competitivo, utilizando para tal os equipamentos municipais."



O contrato-programa tem a duração de 12 meses e, durante esse período, o município de Albergaria-a-Velha vai conceder uma comparticipação financeira no valor de 22 mil euros, assegurar os custos referentes às inscrições dos participantes nas federações e/ou competições/encontros e apoiar no transporte, bem como assegurar a realização dos seguros de acidentes pessoais.



No primeiro ano, o objetivo é integrar 50 das 300 pessoas portadoras de deficiência do concelho nas ações desenvolvidas.