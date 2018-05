“Ovar – A Cidade Museu Vivo do Azulejo” 03 mai 2018, 18:26 Depois da experiência e do sucesso da primeira edição, “Ovar – A Cidade Museu Vivo do Azulejo” vai continuar a dedicar o mês de Maio a este rico e vasto património, promovendo a II edição do “Maio do Azulejo”, entre 02 e 31 de maio, com Visitas Guiadas, Exposições, Oficinas, Sessões de Esclarecimento e Atividades Lúdicas.



O “Maio do Azulejo” propõe para os dias 5, 17, 19, 24 e 26 de maio, Visitas Guiadas com novos temas e novos circuitos, utilizando o azulejo como mote para a descoberta do património religioso (Igreja de Válega, Capela de Nª Sra. de Entreáguas e Igreja de Ovar), do centro urbano de Ovar e da tipologia arquitetónica da casa tradicional ovarense.



A valorização deste valioso património vareiro passa também pela realização de várias oficinas dedicadas à pintura em azulejo, à pintura mural ou ao estuque tradicional, todas já esgotadas. O resultado da primeira oficina resultará na exposição “Novos Padrões”, que estará patente no Espaço Aberto, entre 04 e 31 de maio. Este mesmo espaço acolherá a exposição “Simetrias Triviais” de Pedro Lopes que, tomando como referência a geometria utilizada na decoração do azulejo e a sua presença no nosso meio enquanto elemento decorativo urbano, procede à desconstrução de imagens fotográficas e à sua posterior reconstrução para dar origem a novos padrões geométricos que pretendem representar, de forma decomprometida, uma abordagem do azulejo com uma estética apelativa, dinâmica e contemporânea.



A Praça da República será uma galeria ao livre para acolher a terceira exposição do Maio do Azulejo, a “SOS Azulejo” pelas Escolas do Concelho de Ovar, cuja inauguração decorrerá no dia 4 de maio, pelas 14h00, envolvendo cerca de 380 crianças participantes.



No dia 10 de maio, convida-se todos os interessados a participar numa sessão de esclarecimento sobre os mecanismos de financiamento e incentivos à reabilitação urbana, um espaço de discussão e de trabalho que visa um maior envolvimento da comunidade local e respetivos investidores nesta matéria.



O Dia Nacional do Azulejo – 06 de maio - será assinalado através de um passeio orientado pelas ruas da cidade e pela disponibilização, de forma gratuita, do jogo “Vai Passear”. Uma forma divertida de conhecer o património azulejar e a cidade.



No dia 04 de maio, pelas 16 horas, após a inauguração da Exposição “SOS Azulejo”, a Câmara Municipal de Ovar promoverá um encontro, no Espaço Aberto, seguido de uma visita Guiada à Exposição “Simetrias Triviais” de Pedro Lopes.



