Candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto 03 mai 2018, 18:19 É já no próximo domingo, dia 6 de maio, que tem lugar, no Complexo Desportivo de Anadia, o “Manifesto de Apoio” à Candidatura de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020, uma iniciativa da Câmara Municipal que vai levar ao coração da Bairrada grandes nomes do desporto nacional. Aurora Cunha, João Tomás, João Rôlo, Orlando Simões, Rui Rodrigues, Simão Neves, André Santos e Tiago Santos são alguns dos embaixadores da candidatura que já confirmaram a sua presença neste evento para, juntamente com a comunidade local, manifestarem o seu apoio a esta causa. A concentração está marcada para as 9h30, junto ao Pavilhão de Desportos. O “Manifesto de Apoio” é uma das várias ações preconizadas pela autarquia no sentido de demonstrar às entidades competentes o empenho da população, em geral, e do tecido associativo sociocultural e desportivo, em particular, em fazer de Anadia a Cidade Europeia do Desporto em 2020. Trata-se, segundo a organização, “de uma manifestação coletiva de união, de força e de entusiasmo em torno dos grandes sonhos e projetos para o concelho”. São várias as atividades previstas para esta manhã de domingo, dia 6 de maio. Feita a credenciação dos participantes, o evento arranca pelas 9h30 com a concentração de cerca de duas mil pessoas no campo sintético, para a formação do logótipo humano da candidatura. De seguida, realiza-se uma caminhada até ao centro da cidade, onde, na Praça do Município, frente aos Paços do Concelho, estão previstas as intervenções da presidente da Câmara Municipal de Anadia, Maria Teresa Cardoso, e do vereador com o pelouro do desporto, Jorge Sampaio, e ainda a apresentação pública do hino da candidatura. A caminhada prossegue, com o regresso dos participantes ao Complexo Desportivo, para, no campo sintético, se realizar uma coreografia da candidatura.



