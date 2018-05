CDS também concorda com o referendo 02 mai 2018, 23:04 Os ´tiques´ de autoritarismo levam sempre a pensar que o poder é de quem foi eleito, mas em democracia o poder é sempre do povo. Manuel Oliveira de Sousa * Destacado representante do CDS alarga consenso sobre o referendo- um pequeno “post” (ver, abaixo, artigo de opinião relacionado).



O meu amigo Paulo Marques, ex-vogal na Assembleia Municipal e número oito da lista candidata à Câmara Municipal, pelo CDS, diz publicamente que concorda com o Referendo. Ainda bem. Bem-vindo! Ao colocar os argumentos de que estaria de acordo com o PS se alguém [lhe] soubesse dizer [que houve com o PS outra forma de fazer política] deu o mote para lhe fazer chegar a informação que lhe falta. Vamos lá, então, esclarecer as dúvidas nos seus argumentos: 1) Sejamos claros. A tempo e horas os Partidos políticos apresentaram os seus candidatos, Programas Eleitorais, estratégias e objetivos futuros. – sic [Até poderia concordar. Mas não concordo! Porque os “tiques” de autoritarismo levam sempre a pensar que o poder é de quem foi eleito. Ora pela própria natureza do poder, este nunca é de quem é eleito; em democracia, o poder é sempre do povo. O poder executivo é isso mesmo, o de executar o que apresenta ao órgão legislativo (no caso, a Assembleia Municipal) através do Plano e Orçamento e/ou matérias conferidas por este órgão ao executivo. Assim, os argumentos que invoca, confirmam que concorda com o referendo. Vejamos: a) Sobre o hipotético parque de estacionamento no Rossio (e todos os impactos associados) não há uma vírgula nem no Projeto nem no Programa Eleitoral da “maioria” (da qual Paulo Marques é oitavo da lista!)! Não há uma palavra sobre o Rossio nas Grandes Opções do Plano – que o PS votou contra. b) Contudo, o “concurso de ideias”, que refere, já era conhecido antes do programa eleitoral da “Aliança” de 2017! Foi lançado em 29 de março de 2017 e viria a estar encerrado a 21 de junho de 2017 – cfr Relatório do Júri, apresentado (apenas) a 13 de abril de 2018! – vamos lá saber o porquê desta estratégica sonegação!? 2) Estaria de acordo com o PS se alguém me soubesse dizer se essa foi, no passado, a tipologia de governação assumida! (Paulo Marques). Com a intenção clara de não fugir nem à questão (da evidência histórica) nem ao propósito curto da resposta (um pequeno “post”), deixo também duas meras ilustrações históricas: a) Para aferir das práticas nesse período, basta consultar algumas atas. Atas da Câmara Municipal (nº 40, de 8.10.1998, pág 11; ata nº 4, de 27 de janeiro de 2000, pág 2; ata nº 48, de 30 de novembro de 2000, pág 2;…); Atas da Assembleia Municipal (de 30 de junho de 2000; de 25 de fevereiro de 2002;…); b) a propósito de práticas na gestão dos processos sobre planos de pormenor e actividades no “coração “, deixo as palavras insuspeitas do vereador do CDS, Belmiro Couto, na reunião de Câmara nº 23, de 1 de junho de 2000, página 5: todos somos cúmplices por termos aprovado um Plano de Actividades onde estas obras até estão inscritas. – enfim, práticas do PS!



Por fim, fica apenas um PS (post scriptum, claro): a lei do referendo local é posterior às grandes decisões mencionadas e mesmo assim, pela prática do PS, as matérias inscritas nas opções do plano e o relatório de atividades (alínea c), do nº 1, do Artigo 4.º) estão excluídas do referendo local. Portanto, a prática do PS de levar à discussão pública, à Assembleia, aos Grupos de Acompanhamento das Ações,… como os próprios vereadores do CDS de então reconheceram – não exigiriam referendo, eram debatidas para chegar a decisões transparentes e sem medo do debate e sufrágio. Obrigado pelo apoio a esta causa, que é de todos nós, de Aveiro, dos aveirenses!

Obrigado pelo apoio ao debate público, aberto, com todas as pessoas a ter acesso ao que verdadeiramente está a ser pensado e a poderem pronunciar-se livremente! * Vereador e líder da concelhia do PS de Aveiro. Notícias Relaccionadas 27 abr 2018, 22:40 O ´Coração´ da cidade de Aveiro Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)