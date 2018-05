Tribunal absolveu condutora envolvida em atropelamento mortal 02 mai 2018, 22:44 O Tribunal de Aveiro absolveu, esta quarta-feira, de homicídio negligente, a condutora envolvida num atropelamento mortal.



O acidente ocorreu pelas 9:00 de 15 de janeiro de 2016, na rua Direita, que liga a Costa do Valado a Mamodeiro. Um motorista de pesados encontrava-se apeado quando foi colhido e esmagado contra o seu camião, com grua, que estava parado na faixa de rodagem depois de ter feito um carregamento de biomassa para outro veículo nas imediações. As lesões foram a causa direta da morte.



Um outro camionista, também atingido pelo automóvel, sofreu ferimentos graves. Neste caso, o procedimento criminal e civil por ofensas à integridade física por negligência foi declarado extinto.



Na sentença, a juíza afastou as responsabilidades imputadas pelo Ministério Público (MP) à condução da arguida, até à data do acidente sem antecedentes.



"Obstáculos totalmente imprevistos" A acusação alegava que a condutora, ao ficar encadeada pelo sol baixo, numa curva, se distraíra a baixar a pala para conseguir ver e não se apercebeu dos peões a tempo de travar imediatamente e evitar o atropelamento.



No entanto, a juíza considerou que, para dar como provada a negligência, seria necessário provar que a arguida infringiu deveres de cuidado. A travagem, por cautela, até poderia, lembrou, ter provocado outro acidente com a viatura que seguia atrás. Além disso, "é duvidoso que o embate fosse possível de evitar ou não tivesse as consequências verificadas", dando como provado que o automóvel não circulava na curva nem estava a 200 metros, mas sim 50, do camião.



Já as vítimas, segundo a juíza, infrigiram os seus deveres, ao imobilizar o pesado na via, sem qualquer triângulo de sinalização, e permaneceram apeados onde não deviam estar. Acabaram, assim, por constituir "obstáculos totalmente imprevistos" para a condutora. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)