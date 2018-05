Oliveira do Bairro coloca novo regulamento de apoio ao associativismo em consulta pública 02 mai 2018, 17:26 O projeto do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo de Oliveira do Bairro foi aprovado em reunião de Câmara, entrando agora na fase de discussão pública.



Duarte Nov, presidente da autarquia, citado em nota de imprensa municipal, salienta a necessidade de "regular" o apoio às associações, que, em executivos anteriores, "eram atribuídos de forma mais ou menos discricionária".



O regulamento é assumido como "uma ferramenta imprescindível para criarmos uma relação mais justa e transparente com o movimento associativo do concelho, sendo também uma importante motivação para que as associações evoluam na sua capacidade de planeamento, orçamentação e implementação dos seus projetos, com uma maior responsabilização de todas as partes".



O apoio camarário passará pela apresentação de candidaturas, através de formulário próprio, às medidas previstas: “Apoio ao Desenvolvimento Associativo Geral”, “Apoio ao Investimento”, “Apoio à Atividade Desportiva de Formação”, “Apoio ao Desporto Adaptado”, “Apoio à Realização de Ações Pontuais”, “Apoio à Formação de Técnicos e Dirigentes e Capacitação Institucional” e “Apoio Social”.



Os apoios a conceder podem ser financeiros e não financeiros, nomeadamente recursos logísticos, transportes, entre outros.



As candidaturas serão posteriormente apreciadas por uma comissão de análise, composta em função da tipologia das associações e das modalidades de apoio.



A proposta de regulamento estará em discussão pública pelo período de 30 dias úteis, após publicação do Edital em Diário da República.



O município está a preparar sessões de esclarecimento para poder ouvir as propostas das associações e demais interessados.

