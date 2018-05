O município de Albergaria-a-Velha irá atribuir um prémio para o melhor projeto estudantil na área de Inovação Social no âmbito da 4.ª edição do Concurso de ideias de Negócio.



A sessão final do concurso, onde serão apresentados os 12 projetos finalistas, tem lugar a 4 de maio, pelas 21:00, no Cineteatro Alba.



O Concurso de ideias de Negócio destina-se " sensibilizar e motivar os jovens para as práticas empreendedoras, promovendo o espírito de iniciativa e o dinamismo em ambiente escolar."



Projetos desenvolvidos pelos alunos do Ensino Secundário e Profissional serão avaliados para selecionar as três ideias mais originais para participar em missões de empreendedorismo na região de Aveiro (3.º prémio - 1 dia), Porto (2.º prémio - 2 dias) e Lisboa (1.º prémio - 3 dias).



O novo prémio de Inovação Social é igualmente uma missão de empreendedorismo, com a duração de um dia.



Na edição de 2018, concorreram 49 ideias de negócio, mais 17 do que no ano passado.



Os estudantes dos 12 projetos finalistas estão a preparar a sua apresentação pitch sob a orientação de mentores, empresários e técnicos de várias entidades que apoiam os mais novos na defesa do seu projeto.



A iniciativa, que terá agora a nova designação de Concurso de Ideias de Negócio e Inovação Social, conta com a parceria do CLDS 3G “Albergaria IntegraT”, dos Agrupamentos de Escolas de Albergaria-a-Velha e Branca e do Colégio de Albergaria.