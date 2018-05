Estarreja: Maioria PSD-CDS assegura "saúde financeira" do município 02 mai 2018, 16:47 As contas de 2017 do município de Estarreja revelam "um grau de independência financeira acima da média nacional, da região Centro e da Comunidade Intermunicipal Região de Aveiro".



Segundo uma nota de imprensa camarária, este é um dos indicadores "que comprovam a saúde financeira" da edilidade, "não obstante o aumento de investimento."



Os documentos de prestação de contas foram aprovados por maioria na Assembleia Municipal.



Em 2017, o valor da despesa paga foi de 17 milhões de euros, tendo o montante total de receita arrecadada ascendido a 22,3 milhões. A despesa global aumentou 4,27%, enquanto que a receita global aumentou 8,40%.



A taxa de execução das receitas arrecadadas e das despesas pagas face ao estimado em documentos previsionais foi de 98,24% e 74,81%, respetivamente.



Não obstante os investimentos realizados ao nível da coesão social, cultura ou reabilitação urbana, o grau de independência financeira era de 61,40%.



Assim, o município "evoluiu favoravelmente no que se refere à dependência das receitas do IMI, que agora ronda os 41%. O passivo reduziu 6,24%. O peso das despesas correntes voltou a diminuir na despesa global. E a dívida de médio e longo prazo também regista nova descida de 13%, diminuindo para os 7,6 milhões de euros", explica o comunicado.



Ao longo do último quadriénio, o município de Estarreja tem registado saldos de tesouraria positivos. O saldo de 2017, que transita para 2018 totaliza um global de 5,3 mihões de euros, "significando um acréscimo de poupança superior a 25% em relação a 2016."



A Câmara destaca ainda o resultado líquido positivo de 805.274,29€. O prazo médio de pagamentos a fornecedores é de 13 dias.



Para a maioria PSD-CDS, "a evolução da poupança corrente permite verificar o bom desempenho financeiro", com a libertação de meios para aplicar em investimento e amortização de dívida.



"Uma conduta que tem permitido à autarquia apostar em opções estratégicas, como é o caso das obras no mercado municipal". Em 2017, a poupança corrente cifrou-se em 3,6 milhões de euros, garantindo o princípio do equilíbrio orçamental.



"Os resultados evidenciam uma gestão financeira prudente mas que não deixam de pensar no Munícipe, nomeadamente através da manutenção das medidas de alívio da carga fiscal das famílias", garante a edilidade.



O valor global transferido para instituições sem fins lucrativos atingiu em 2017, 1,145 milhões de euros, mais 17% do que em 2016.

