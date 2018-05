Aveiro: Concerto do Dia da Cidade com a fadista Carminho 02 mai 2018, 15:48 As festividades do feriado municipal em Aveiro, que incluem o Dia da Padroeira consagrado a Santa Joana, vão decorrer entre 4 e 14 de maio, informa a Câmara local.



O concerto da noite de 11 de maio, véspera do dia da cidade, será com a atuação da fadista Carminho. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)