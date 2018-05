Estarreja, Aveiro e Ílhavo com referências entre as cidades e áreas mais poluídas de Portugal, segundo a OMS (Ag. Lusa) 02 mai 2018, 15:43 Em causa está a poluição com partículas minúsculas que entram nos pulmões e no sistema cardiovascular.



Quinze locais em Portugal ultrapassam o nível máximo de partículas finas inaláveis (PM2,5), que a Organização Mundial de Saúde determina não dever ser superior a 10 microgramas por metro cúbico de ar, mostram os dados mais recentes do organismo, revelado esta terça-feira e que incluem dados para cerca de cinco dezenas de locais no país (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

