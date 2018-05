O Ministério Público (MP) pediu pena efetiva para um homem, pelo roubo de uma gasolineira à mão armada no IC2, em Albergaria-a-Velha, em dezembro de 2015.



O arguido em causa foi condenado em fevereiro do ano passado a 24 anos e oito meses por duplo homicídio, encontrando-se detido. Este último crime foi cometido em Assilhó dois dias após o assalto à gasolineira.



A Procuradora aludiu à existência de "prova contundente", nomeadamente o relatório da polícia científica que colocam o indivíduo no local do roubo.



A inspeção à viatura usada no assalto detetou impressões digitais no volante do arguido e ADN num boné "absolutamente correspondentes".



"Terá de ser necessariamente condenado pelo roubo agravado", afirmou a representante do MP.



A defesa alega que as testemunhas que presenciaram o roubo da caixa registadora, nomeadamente funcionários da gasolineira, não reconheceram o arguido.