Uma equipa do município de São João da Madeira participou, em Londres, na reunião de arranque do projeto europeu D-NOSES, que pretende mudar a forma como a poluição por odores é abordada em todos os níveis do governo (europeu, nacional e local).



Financiado pela Comissão Europeia através do Programa Horizonte 2020, o projeto foi avaliado com nota máxima (15/15), tendo sido a única candidatura aprovada pela Comissão Europeia no aviso de concurso a que foi submetida, adianta a autarquia sanjoanense.



Ao todo, estão envolvidos nesta rede D-NOSES (em inglês: Decentralised Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability) 14 parceiros de 8 países da União Europeia e 1 do Chile, unidos no propósito de partilhar com o público conhecimento científico especializado na deteção e monitorização de odores.



"Os cidadãos terão assim um papel muito relevante em vários casos práticos a nível local que serão desenvolvidos no âmbito do projeto, um dos quais em S. João da Madeira, município que é uma das três entidades portuguesas que integram o consórcio, juntamente com o Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto (LIPOR) e a Associação Portuguesa de Engenharia do Ambiente (APEA)", explica a Câmara de São João da Madeira.



A “2GO OUT Consulting”, uma empresa com sede no Parque de Ciência e Tecnologia de S. João da Madeira (Sanjotec), esteve envolvida na preparação da candidatura do D-NOSES, de cujo Advisory Board fazem parte três entidades portuguesas: a Agência Portuguesa do Ambiente, a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e a Universidade de Aveiro.



O projeto irá capacitar as comunidades locais afetadas pela poluição causada por odores tendo em vista impulsionar a mudança, apoiando-as na recolha de evidências sobre o problema. Uma vez identificado e caraterizado o problema, os parceiros do D-NOSES trabalharão com as comunidades locais e outras partes interessadas com o objetivo de projetar possíveis soluções, numa abordagem inovadora de cocriação.



Pretende-se que os resultados do D-NOSES sejam tidos em consideração nos planos futuros para reduzir a poluição causada por odores, que contribuam para o desenvolvimento de um quadro padrão em termos de regulamentação e que influenciem as políticas públicas a nível local, nacional e europeu.



O projeto D-NOSES tem a duração de três anos (de abril de 2018 a março de 2021) e um orçamento de cerca de três milhões de euros, financiado pelo Horizonte 2020, o Programa-Quadro Europeu para a Investigação e Inovação. O consórcio responsável pela sua implementação é coordenado pela Fundacion Ibercivis, de Espanha, e engloba parceiros desse país, da Alemanha, Áustria, Bulgária, Chile, Grécia, Itália, Reino Unido, além de Portugal.