Maio é o mês da família no município de Ílhavo. A Câmara local decidiu, assim, acolher sugestões para "diversas atividades destinadas a envolver todas as faixas etárias, estimulando a intergeracionalidade e a partilha", refere um comunicado.



"A preocupação pelas questões da família têm alcançado uma crescente importância, não fosse Ílhavo, pelo segundo ano consecutivo, distinguido como ´Autarquia Mais Familiarmente Responsável´, pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. Esta é uma distinção entregue aos municípios que têm práticas amigas das famílias e que adotam medidas facilitadoras de conciliação de vida familiar e laboral", lembra a edilidade.



Outra medida foi a criação do Gabinete de Apoio à Família, em junho de 2017, dirigido a todas as famílias que residam no município, que necessitem de apoio para lidar com qualquer tipo de dúvida ou problema relacionado com a sua vida familiar. Um apoio gratuito e confidencial, que passa pelo atendimento, aconselhamento, apoio psicoterapêutico e encaminhamento para outras respostas e serviços adequados aos problemas apresentados.



O objetivo geral é potenciar a família nas suas diferentes dimensões e proporcionar uma resposta global e integrada aos problemas apresentados.



No âmbito do mês, a Câmara dá destaque ao lançamento oficial do vídeo promocional sobre a família que terá lugar a 15 de maio, Dia Internacional da Família, à Caminhada da Liga Portuguesa Contra o Cancro, a 27 de maio.