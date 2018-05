É inaceitável uma política que em vez de responder aos interesses dos trabalhadores, os que produzem a riqueza, se coloque do lado do poder económico.



Adelino Nunes *



Passados 132 anos sobre os massacres de Chicago, nos Estados Unidos da América, com o assassinato e prisão de trabalhadores e dirigentes sindicais, acontecimentos que estiveram na origem do 1º de Maio, os trabalhadores de todo o mundo continuam a lutar por melhores condições de vida e de trabalho, pela sua emancipação, por uma sociedade nova, liberta da exploração do homem pelo homem.



Saudamos de forma particular a luta dos trabalhadores que contribuiu para derrotar o governo PSD/CDS, alterar a correlação de forças na Assembleia da República e dar inicio a um processo de reposição de rendimentos e direitos, de aumento dos salários, das pensões e dos apoios sociais e, como os últimos dois anos mostram, este é o caminho para assegurar crescimento económico e progresso social.



A situação internacional é marcada por uma grande instabilidade e incerteza pelo acumular de perigos decorrentes da ofensiva exploradora, agressiva e predadora do imperialismo, em particular dos Estados Unidos da América, em que assume particular destaque a provocação contra o Povo Palestiniano, ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel, mas também a intensificação da agressão ao Iémen, à Venezuela e, mais recentemente, o bombardeamento pelas forças dos EUA, com o apoio de forças militares do Reino Unido e da França à Síria, sob o pretexto de utilização, pelas forças armadas sírias, de armas químicas, num episódio que, como se comprovou, foi encenado para justificar e apressar o ataque.



A situação económica e social do país continua marcada pelas consequências de décadas de política de direita, particularmente agravadas com o Programa de Agressão subscrito por PS, PSD e CDS e aplicado pelo governo PSD/CDS.



Os indicadores económicos positivos registados no País, designadamente o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) e a queda do desemprego, reflectem o impacto da reposição de rendimentos que estimulou o consumo e o mercado interno, mas, Portugal continua a padecer de problemas estruturais profundos porque a política de direita agravou dependências, destruiu capacidade produtiva, enfraqueceu estruturas e serviços do Estado, fragilizou o Pais em múltiplos aspectos.



Os sectores estratégicos da economia estão hoje dominados pelos monopólios nacionais e sobretudo estrangeiros, com sucessivos governos a tomar partido pelo grande capital, como acontece com a PT, os CTT e a EDP de onde saem milhares de milhões de euros para o estrangeiro.



A banca, em processo de acelerada concentração nas mãos de grupos económicos estrangeiros, onde sucedem os casos de corrupção e gestão danosa, tem custado ao povo português dezenas de milhar de milhões de euros.



Na situação social observam-se graves problemas e profundas injustiças na distribuição de rendimento entre capital e trabalho, para o que concorre a política laboral, o sistema fiscal e opções do governo, que são limitadas e insuficientes para cumprir as imposições e chantagens da União Europeia e dos seus instrumentos de intervenção.



O governo do PS, ao continuar a subordinar a sua política às imposições e constrangimentos do euro, da União Europeia, do FMI e da OCDE, com a sua resistência à renegociação da divida e obsessão pela redução do défice, está a sacrificar o desenvolvimento e progresso do país porque condiciona o investimento público, facilita a degradação dos serviços públicos, promove uma política de congelamento de salários e mantém uma legislação laboral ao serviço do capital.



O Programa de Estabilidade 2018-2022, tem por base uma estratégia orçamental que terá consequências muito negativas no investimento público e nos serviços públicos, designadamente, na saúde, educação, protecção social, transportes públicos, cultura e justiça, nas remunerações dos funcionários públicos e do Sector Empresarial do Estado e na redução dos quadros de pessoal, como prevê o Programa Nacional de Reformas.



Neste contexto, a CGTP-IN não pode deixar de criticar a convergência do governo do PS com o PSD e o acordo que firmaram sobre questões da União Europeia e a descentralização/municipalização, em que, por um lado, se pretende lavar a face do PSD no anterior governo e, por outro lado, se evidencia sintonia em matéria tão relevante como a legislação laboral e outras da política de direita.



O mundo do trabalho continua marcado por graves problemas e profundas injustiças, designadamente, na parte do rendimento que vai para salários.



Prossegue-se uma política orientada para a contenção salarial e os baixos salários, em que 10% dos mais ricos detêm 53% do total de riqueza nacional. Em Portugal em 2015, as remunerações só representavam 1% nos custos na refinação do Petróleo, 4% na siderurgia, 8% no fabrico de veículos automóveis, entre outros, em que o peso da força do trabalho é inferior a 15% do total dos custos.



Os salários são mesmo muito baixos e o governo dá o pior exemplo ao não actualizar os salários dos trabalhadores da Administração Pública, acabando por dar indicações ao patronato sobre o que fazer nesta matéria.



A precariedade, um flagelo que é preciso erradicar porque põe em causa o futuro dos jovens pela instabilidade e insegurança permanentes, pelos baixos salários e limitação de direitos, mas também, porque compromete o futuro do país e continua a ter uma dimensão enorme! Não se pode dar resposta séria à baixa natalidade e ao défice demográfico insistindo na precariedade dos vínculos laborais!



O problema do desemprego, intimamente ligado à precariedade, está longe de ser ultrapassado, num contexto em que o aparelho produtivo e o investimento público estão aquém do necessário para o desenvolvimento do país. Mantém-se um número bastante elevado de desempregados, dos quais, cerca de 60% não tem acesso ao subsídio de desemprego.



A precariedade tem de ser atacada de frente, com eficácia, não afunilando nos contratos a termo certo e nas empresas de trabalho temporário, mas eliminando todas as formas de precariedade e não com medidas paliativas, como a redução do tempo limite para o contrato a prazo, a limitação dos fundamentos e a aplicação de taxas que só servem para manter e legitimar a precariedade.



Quisesse o governo PS, e não quer porque, com o PREVPAP na Administração Pública, está a deixar de fora da regularização dezenas de milhares de trabalhadores com vínculos precários. Quisesse o governo PS e aplicando a regra de a posto de trabalho permanente ter de corresponder um contrato com vínculo efectivo, rapidamente eliminava a precariedade das relações laborais em Portugal.



Nos horários de trabalho, num tempo em que se exaltam os avanços científicos e técnicos, que deveriam ser postos ao serviço dos trabalhadores, em vez de se reduzir a jornada de trabalho, acentua-se a desregulação dos horários de trabalho, desarticulando a vida dos trabalhadores, dificultando a conciliação da sua vida profissional com a vida pessoal e familiar, o patronato tenta impor adaptabilidades, bancos de horas, horários concentrados, laboração contínua e ataca o descanso semanal aos sábados e domingos.



A contratação colectiva continua sujeita à caducidade, arma que o patronato usa para chantagear os trabalhadores e os seus sindicatos, para cortar rendimentos e direitos, para aumentar a exploração dos trabalhadores e os lucros do patrão. O PS e o seu governo, com o apoio do PSD, do CDS, do patronato e da UGT, recusa-se a eliminar esta e outras normas gravosas da legislação laboral, a repor o princípio do tratamento mais favorável, por opção de classe e para dar mais força aos patrões nas relações de trabalho.



A repressão e violação dos direitos e liberdades de organização e intervenção sindical, incluindo o direito à greve e as discriminações de todo o tipo, são realidades no quotidiano dos locais de trabalho, empresas e serviços, onde a democracia não existe e impera o desrespeito generalizado pelos trabalhadores e os seus direitos.



Por todas estas razões é preciso intensificar a acção e a luta reivindicativa como temos vindo a fazer, com resultados significativos no aumento dos salários em milhares de empresas e a fixação de salários não inferiores a 600€ em muitas delas, que é preciso alargar a muitas mais, com a passagem ao quadro permanente de milhares de trabalhadores que tinham vínculos precários, a redução dos horários de trabalho semanal para menos de 40 horas, a garantia de 25 dias úteis de férias para muitos trabalhadores, o fim de adaptabilidades e bancos de horas em algumas empresas e a recusa destas medidas em muitas outras.



Sim, a luta dos trabalhadores e do povo continua a ser, como sempre foi, elemento decisivo para resistir, defender, repor, e conquistar direitos e porque tem sido intensa e centrada nos problemas fundamentais dos trabalhadores, – salários, horários de trabalho, precariedade, condições de trabalho e defesa da contratação colectiva – temos muitos e bons resultados, que é preciso ampliar na mesma proporção que ampliamos a luta.



Sim, pela luta é possível resistir e avançar, construir um Portugal com Futuro, pelo que exigimos uma Política de Esquerda e Soberana, que aposte no aparelho produtivo e no aumento da produção nacional, que assuma o controlo público dos sectores estratégicos da economia, que defenda a soberania e a independência nacionais, que distribua com justiça a riqueza nacional, que alivie a carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho e taxe o capital, que defenda e promova melhores serviços públicos e políticas sociais justas, que combata a especulação económica, financeira e imobiliária, que põe em causa o direito à habitação, sobretudo nas grandes cidades.



Sim, os trabalhadores produzem a riqueza e têm direito a melhores condições de vida e de trabalho.



Por isso saudamos todos os trabalhadores dos sectores público e privado, de milhares de locais de trabalho, empresas e serviços, da grande distribuição, da indústria transformadora, dos transportes, das cantinas e hotelaria, do têxtil, vestuário e calçado, dos correios e telecomunicações, da Administração Pública, designadamente dos professores, dos médicos, enfermeiros, da função pública e das autarquias, que não se conformam com as injustiças e desigualdades e têm lutado para travar medidas negativas e que, em muitos casos, conseguiram resultados positivos nas reivindicações pelos seus direitos laborais e sociais.



Saudamos todos os que hoje mesmo, Dia Internacional do Trabalhador, estão em luta pela defesa do direito ao feriado e pelo pagamento adequado pelo trabalho prestado nos feriados como no Mini Preço, Modelo Continente, Pingo Doce, Auchan, Lidl, entre tantos outros.



Saudamos todos os trabalhadores que já decidiram ou vão decidir lutas neste mês de Maio, como os da saúde e os não docentes da Administração Pública, do Dia/Mini Preço, Tegopi, Preh, Safira (Casino Vilamoura e Hotel Algarve Casino), Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), Infraestruturas de Portugal, Grupo Lusíadas Saúde, professores, guardas prisionais, dando força a um movimento reivindicativo que se quer poderoso neste combate sem tréguas pela defesa intransigente dos seus direitos e pela sua emancipação social.



Saudamos ainda todos os trabalhadores, dirigentes, delegados e activistas sindicais que dão vida a este movimento sindical de classe, aos seus sindicatos e restantes estruturas, a todos os homens e mulheres que dão dinâmica a esta luta secular pelo fim da exploração do homem pelo homem, apelando a todos para continuarem a reforçar os sindicatos da CGTP-IN e as suas organizações, sindicalizando mais e mais trabalhadores para dar mais força à acção e à luta reivindicativa em cada local de trabalho, empresa, serviço e na rua, pela resolução dos seus problemas, pelas suas reivindicações e anseios, por forma que deste grandioso 1º de Maio saia uma onda imensa que amplie a luta:



- Pelo aumento dos salários de todos os trabalhadores, do público e do privado e pela fixação, do SMN em 650€, em Janeiro de 2019, porque o aumento do SMN contribuiu para o crescimento económico e a redução do desemprego; porque já em 2017 e, de forma mais abrangente, em 2018, conseguiram-se os 600€ em diversas empresas e sectores; porque todos os sectores de actividade aumentaram o volume de negócios e os lucros, estando em condições de corresponder a esta reivindicação da CGTP-IN; porque os 650€ serão uma alavanca para o aumento geral dos salários em Portugal, que é uma questão de justiça social;



- Pela defesa do direito constitucional de contratação colectiva e a revogação da caducidade e de outras normas gravosas, a reposição do tratamento mais favorável e a renovação automática das convenções;



- Por horários dignos, pelas 35 horas para todos e contra todo o tipo de desregulação horária;



- Contra a precariedade, tenha ela as formas que tiver, aplicando a regra de a um posto de trabalho permanente ter de corresponder um contrato com vínculo efectivo;



- Pela reposição do vínculo por nomeação na Administração Pública;



- Pelo reforço e melhoria do acesso aos serviços públicos e a garantia da universalidade na Saúde, no Ensino, na Segurança Social, na Justiça e na Cultura;



- Pela valorização das longas carreiras contributivas, a reposição dos 65 anos como idade legal de reforma e o acesso, sem penalizações, após 40 anos de descontos.



Este movimento de reivindicações e luta não pode parar!



É inaceitável uma política que em vez de responder aos interesses dos trabalhadores, os que produzem a riqueza, se coloque do lado do poder económico, legisle em seu favor, facilite ou ignore a repressão, as discriminações, a negação e violação de direitos para aumentar a exploração dos trabalhadores e acumulação de lucros e fortunas dos patrões!



Por isso temos de intensificar a acção e a luta em todos os locais de trabalho e fazer de Maio um mês de luta intensa que culminará numa Grande Manifestação Nacional, em Lisboa, no dia 9 de Junho, que agora mesmo convocamos, que expressará as reivindicações dos trabalhadores e do povo, exigindo a ruptura com a política de direita e a implementação de uma Política de Esquerda e Soberana, que abra as portas a melhores condições de vida e de trabalho, que valorize o trabalho e os trabalhadores, a um Portugal com futuro!



* Coordenador da União de Sindicatos de Aveiro (USA), discurso no 1º de Maio (foto de Rodrigo Lourenço).