Os participantes na concentração comemorativa do 1º de Maio organizada pela União de Sindicatos de Aveiro (USA) juntaram-se, esta tarde, à exigência da CGTP - Intersindical pela fixação do salário mínimo nacional em 650 euros em Janeiro de 2019.



Uma resolução nesse sentido foi aprovada após os discursos de dirigentes sindicais alusivos ao Dia do Trabalhador no palco instalado no jardim do Rossio, na cidade de Aveiro.



Segundo uma nota de imprensa da USA, "os presentes assumiram o compromisso de intensificar a luta reivindicativa nos seus locais de trabalho" pelo aumento dos salários de todos os trabalhadores, a revogação "da caducidade e outras normas gravosas da legislação laboral, a reintrodução do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador e a renovação automática das convenções", assim como "pelas 35 horas para todos os trabalhadores, combate a todas as formas de precariedade" e, entre outras medidas, "a reposição dos 65 anos como idade legal de reforma" e acesso "sem penalização, após 40 anos de descontos".



Adelino Nunes, coordenador da USA, "saudou a luta dos trabalhadores que contribuiu para derrotar o governo PSD/CDS, alterar a correlação de forças na Assembleia da República e dar inicio a um processo de reposição de rendimentos e direitos, de aumento dos salários, das pensões e dos apoios sociais", considerando que os últimos dois anos mostram que este "é o caminho para assegurar o crescimento económico e o progresso social".



A terminar, o dirigente sindical disse que "não há política de Esquerda com legislação do trabalho de direita", por isso entende que "é tempo de lutar pelos direitos, de valorizar os trabalhadores, de aprofundar a reposição e conquista de direitos e rendimentos, a melhoria das condições de vida e de trabalho".



A USA mobilizou os trabalhadores para a manifestação nacional, a realizar no dia 9 de Junho, em Lisboa.