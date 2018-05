Futebol: Beira-Mar nas meias finais da Taça Distrital ao afastar Argoncilhe aguerrido (1-2) 01 mai 2018, 17:49 O Beira-Mar poderia ter resolvido cedo a eliminatória, como pretendia o treinador Cajó, mas viu o adversário mostrar, sobretudo na segunda parte, porque não tinha qualquer derrota esta época.



A entrada não podia ser melhor para os visitantes. João Paulo abriu o marcador aos 17m, após a marcação de um livre. O guarda redes Chico ainda fez o desvio, mas o médio aurinegro rematou para o fundo da baliza.



A defesa da casa nem teve tempo de se recompor. Dois minutos depois, o guardião voltaria a largar a bola, desta vez após cruzamento de Berna, e Zé Bastos surgiu a fazer a emenda.



Assistiu-se a uma boa reação dos locais, que lideram destacados a sua série na segunda divisão distrital (terceiro escalão).



Já na segunda parte, o guardião forasteiro, habitualmente suplente, evidenciou-se quando saiu dos postes ao encontro de Rui Sousa, que surgia isolado, conseguindo fazer a mancha.



Marco Pais não pôde, contudo, impedir que o Argoncilhe reduzisse a desvantagem aos 59 m numa grande penalidade convertida pelo mesmo avançado a quem tirara o ´pão da boca´. O castigo máximo resultou de ´uma carga´ de Aranha sobre Pedro Ferreira. O médio ofensivo do Beira-Mar seria expulso, deixando a sua equipa reduzida a 10.



O jogo acabaria, assim, por ganhar emotividade, com as equipas a procurarem, até ao fim, o golo que precisavam por motivos diferentes. Guardião Bruno foi o herói do São João de Ver, que eliminou o Lourosa

Os restantes três jogos da sexta eliminatória tiveram a curiosidade de serem decididos nas grandes penalidades.



No tempo regulamentar, registavam-se empates: São João de Ver - Lourosa (2-2), Pampilhosa - Vista Alegre (3-3) e Alvarenga - Fiães (1-1).



Nas decisões por castigos máximos, sairam vitoriosos o São João de Ver por 2-0 (Bruno foi herói a defender três grandes penalidades com os Lusitanistas ainda a enviarem uma quarta bola aos ferros), o Pampilhosa por 5-4 (os ferroviários chegaram a estar a perder por 1-3, vingando a goleada para o campeonato na Vista Alegre) e o Fiães por 5-4 (mais informação). (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)