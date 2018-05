MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro encerra com especial ´Festival da Canção´ 01 mai 2018, 15:51 O MOB – Festa da Música e dos Músicos de Oliveira do Bairro termina no próximo domingo, 6 de maio, com um espetáculo que terá como tema o Festival RTP da Canção e José Cid o convidado especial.



O último fim de semana da edição de 2018 do MOB começa na 6ª feira, às 21:30, com a terceira parte do formato “Popular com VIDA”, desta vez com a participação do Rancho Folclórico “As Vindimadeiras” da Mamarrosa, que convidou o ator e encenador Ricardo Regalado, o Orfeão de Bustos, com Francisco Saldanha (piano), e o Orfeão Sol do Troviscal, com Sara Helena (voz).



No dia seguinte, sábado, às 16:30, o formato “Popular com VIDA” repete a “dose”, desta vez com o Grupo de Cantares de Bustos, que vai partilhar o palco com a música folk dos M’RALD, o Grupo Raízes da Nossa Terra, com um solista a anunciar, o Rancho Folclórico Identidade Lusa, com a voz da fadista Mónica Jesus, e o Grupo Coral de Oiã, que vai ser acompanhado pelo original projeto de percussão Monkey Mike.



Às 21:30, é a vez da centenária Banda Filarmónica da Mamarrosa se apresentar em palco, num espetáculo que contará ainda com a reconhecida cantora lírica Sílvia Cerqueira, como convidada. Mais um concerto a não perder.



O dia de sábado termina com uma Noite de Fados, com as tradições de Lisboa e de Coimbra a conviverem lado a lado, que vai juntar na Cafetaria do QA, a partir das 23h00, Mónica Jesus, José Guerreiro e a Tertúlia Bairradina.

