Fernando Correia, docente do Departamento de Biologia (DBio) da Universidade de Aveiro (UA) e diretor do Laboratório de Ilustração Científica (LIC), foi o responsável por criar toda uma dupla página ilustrada na revista a National Geographic Portugal do mês de maio (nº 206).



Esta infografia, criada para integrar o artigo de Pedro Batista com o título “Janela indiscreta”, aborda a temática dos peixes migradores, num dos troços mais intervencionados do Mondego, com vários açudes que ameaçava a continuidade deste rio português no que toca à deslocação de várias espécies (ler artigo).