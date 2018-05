Anadia: Apresentação de apoios para o mundo rural 01 mai 2018, 15:45 O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, acolhe, no dia 11 de maio, a partir das 15h00, uma ação de apresentação das tipologias de apoio para o mundo rural, nomeadamente “Pequenos investimentos nas explorações agrícolas” e “Pequenos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas”. A iniciativa resulta de um convite dirigido pela Câmara Municipal de Anadia ao Grupo de Ação Local de Aveiro Sul (GAL) da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA), visando a divulgação dos tipos de apoios destinados às explorações agrícolas, bem como à transformação e comercialização de produtos agrícolas. Estas medidas têm em vista a promoção da melhoria das condições de trabalho e de produção dos agricultores, assim como um contributo para a modernização e capacitação das empresas do setor agrícola e das empresas de transformação e comercialização de produtos agrícolas. Nos investimentos nas explorações agrícolas, cujo custo total elegível seja superior ou igual a mil euros e igual ou inferior a 40 mil euros, o nível de apoio é de 50% do investimento. Nos investimentos na transformação e comercialização de produtos agrícolas, cujo custo total elegível seja igual ou superior a 10 mil euros e igual ou inferior ou igual a 200 mil euros, o nível de apoio é de 45% do investimento. A iniciativa tem como público-alvo pessoas singulares e coletivas que exerçam atividade agrícola ou que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas. A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição (https://bit.ly/2FtNBgl) e limitada à capacidade do auditório. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)