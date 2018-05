Feira: Onze passeios de bicicleta entre maio e outubro 01 mai 2018, 15:41 Entre maio e outubro, o Município de Santa Maria da Feira promove, em parceria com clubes, associações e instituições locais, onze passeios de bicicleta, integrados na iniciativa Ciclismo para Todos 2018. Com os dias mais longos e o sol de regresso, estão reunidas as condições para pegar na bicicleta e pedalar pela região para descobrir a natureza.



Para além da confraternização em grupo, os passeios de cicloturismo apresentam inúmeros benefícios para o bem-estar físico dos praticantes: todas as partes do corpo são trabalhadas de forma harmoniosa; é ideal para desenvolver e conservar a forma física, ajudando a combater o excesso e peso; e melhora as capacidades cardíacas e respiratórias.



Calendário de passeios:



Pigeiros (12 de maio), S. Miguel de Souto (19 de maio), Argoncilhe (9 de junho), Fiães (16 de junho), Lourosa (7 de julho), Caldas de S. Jorge (14 de julho), Rio Meão (21 de julho), Paços de Brandão (29 de julho), São João de Ver (23 de setembro), Lobão (6 de outubro) e Santa Maria da Feira (13 de outubro) são as freguesias que integram o calendário de passeios de cicloturismo em 2016.



Nesta edição, as provas contam com o envolvimento das seguintes entidades: Associação Ciclunidos Pigeiros, Roda Souto Team, Casa da Gaia, TSL Tintas, Associação de Cicloturismo Louropedal, Clube 2 Rodas, Grupo de Cicloturismo de Rio Meão, Grupo de Cicloturismo Brandoense, Sport Ciclismo de S. João de Ver, R Clube – BTT e Município de Santa Maria da Feira.



Mais info em www.cm-feira.pt



