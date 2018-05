Empresa exporta mais de 50% de pequenos eletrodomésticos que produz e comercializa a partir de Oliveira de Azeméis.



A Flama aparece em destaque na edição de abril da Revista Portugal Global, editada pela AICEP, que faz um especial dedicado à fileira casa.



Com uma vasta gama de 100 referências, é hoje a terceira marca mais vendida em Portugal, apostando na boa relação qualidade/preço dos seus produtos e investindo no apoio ao consumidor.



Fundada em 1979, a empresa tem sede em Oliveira de Azeméis, ocupando uma área total superior a 12 mil metros quadrados, onde dá trabalho a mais de 300 colaboradores.



Com uma vasta gama de 100 referências,a Flama é a terceira marca mais vendida em Portugal e líder do mercado no segmento dos grelhadores, segundo dados do Gfk 2017.



Além da marca própria, a Flama produz em regime OEM (Original Equipment Manufacturer) para grandes marcas internacionais como a Philips, a Rowenta e a Tefal.



A exportação representa mais de 56 por cento das vendas totais, beneficiando da boa relação qualidade/preço.



Com filial em Espanha, dedicada à expansão da sua área de atuação, a Flama criou, também, a Flama BV na Holanda, dedicada ao desenvolvimento de novos produtos.



A Flama procura responder às necessidos consumidores identificadas nos vários mercados, apresentando produtos modernos e de elevada qualidade.



Na estratégia de internacionalização, conta com parceiros locais fortes para desenvolver os negócios nos mercados externos. Marca também presença, todos os anos, na feira internacional IFA Berlim.



A estratégia para 2018 está focada na expansão em mercados europeus como Espanha e Polónia. A abordagem aos mercados asiáticos será iniciada no final de 2018.



Relativamente ao desenvolvimento de novos produtos, a Flama conta aumentar a gama de grelhadores e de máquinas de café criando novas oportunidades de crescimento.



A máquina de cozinhar, lançada em 2015, é um dos produtos mais tecnológicos e inovadores da marca, que continua a apostar em áreas com forte potencial de crescimento.