A Oliveirense recebeu e venceu o Benfica, por 79-77, e assumiu a liderança do Grupo A da segunda fase da Liga portuguesa de basquetebol.



Travante Williams e Quintroll Thomas, com 16 pontos cada, foram os melhores marcadores da Oliveirense, que teve ainda José Barbosa, Arnette Hallman e James Ellisor, todos com 13, em destaque.



Pelo Benfica, Miroslav Todic (13 pontos) foi o melhor em campo.



Com este resultado, a Oliveirense passa a liderar isolada, com 57 pontos, mais um que o Benfica (2.º) e mais três que o FC Porto (3.º).



Este triunfo define ainda quem beneficia do fator casa no arranque do playoff, no caso a formação de Oliveira de Azeméis.