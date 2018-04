"O mais importante é passar às meias finais" - Cajó (treinador do Beira-Mar) 30 abr 2018, 23:25 O Beira-Mar volta a entrar em campo, amanhã, 48 horas após jogar em Lamas (1-1) para o campeonato.



Os aveirenses regressam a terras da Feira para o embate com o Argoncilhe, desta vez a contar para os quartos de final da Taça Distrital.



A formação do norte do concelho feirense lidera isolado a sua série do campeonato da segunda divisão distrital de Aveiro.



Na antevisão partilhada pelo clube, o treinador aurinegro fez uma abordagem pragmática à partida: "O mais importante é passar às meias finais", garantindo que "o grupo está focado" no objetivo traçado.



Para Cajó facto do Argoncilhe ser dois escalões abaixo do campeonato principal não deve influenciar "a atitude competitiva, que tem de ser a mesma de sempre".



Espera, de resto, "um jogo difícil contra uma equipa muito motivada" por jogar contra os beiramarenses e pela época que está a fazer. O técnico de Aveiro, que deve fazer mexidas no onze que entrou em campo em Lamas (Artur, por exemplo, está limitado fisicamente) deseja "resolver o jogo quanto antes para evitar qualquer contratempo". O sorteio ditou um derby entre os atuais segundo e primeiro classificados da divisão maior: S. João de Ver - Lourosa.



Nos restantes dois jogos, o Alvarenga recebe o Fiães e o Pampilhosa o Vista Alegre.



