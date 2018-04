Sever: Aprovada proposta de recomendação do CDS para assegurar transporte escolar até ao 12º ano 30 abr 2018, 19:06 A Assembleia Municipal de Sever do Vouga aprovou uma recomendação à Câmara Municipal para que "proceda à revisão do Plano de Transportes de modo a garantir que nos serviços de transportes escolares sejam contemplados todos os alunos do concelho que se encontrem a frequentar a escolaridade obrigatória, até ao 12º ano". A proposta apresentada pela bancada do CDS defende ainda que seja a edilidade a suportar os custos, assegurando, desta forma, "a gratuitidade do acesso ao ensino daquelas famílias."



A moção, segundo informa o CDS severense, foi aprovada por maioria, com um voto contra da bancada da maioria PS, cujos restantes vogais optaram pela abstenção.



A 10 de Abril teve lugar uma reunião do conselho consultivo dos transportes escolares para a apreciação do serviço de transporte durante o ano passado e avançar com a elaboração do novo plano.



A proposta aprovada a 26 de Abril pelo executivo prevê que o município de Sever do Vouga suporte apenas os custos totais somente até ao 9º ano de escolaridade do ensino básico.



"O ensino obrigatório em Portugal, passou a ser até ao 12º ano de escolaridade, ensino secundário, sendo um dever do Estado e das autarquias suportar os custos com o sistema público de ensino", defendeu o CDS na Assembleia Municipal, lembrando que as despesas em causa "são um custo significativo" para as famílias severenses, especialmente as mais carenciadas.



É competência das autarquias locais a oferta do serviço de transporte escolar aos alunos do ensino básico, secundário e profissional, desde que residam a 3 km ou 4 km, respetivamente sem ou com refeitório.



"Em muitos municípios, de diferentes cores partidárias, por exemplo, Viseu, Sintra, Viana do Castelo já comparticipam o transporte escolar até ao final da escolaridade obrigatória", lembrou o CDS.

