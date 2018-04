A Marina do Carregal em Ovar acolhe a 6 de maio o Campeonato Regional de Canoagem de Esperanças da Zona Centro, uma organização do Clube de Canoagem de Ovar.



Segundo um comunicado, a competição contará com a presença de atletas de toda a Região Centro (com clubes e praticantes entre Coimbra e Ovar).



Estarão presentes as jovens esperanças masculinos e femininos, nos escalões menores, iniciados, infantis e cadetes, totalizando cerca de centena e meia de atletas, nas categorias de K1 e C1, e tripulações K2 e C2.



O evento terminará com a cerimónia de pódio individual e coletivo em todas competições realizadas.



Fundado em 24 de setembro de 2016, o Clube de Canoagem de Ovar conta atualmente com mais de 40 atletas federados, que

praticam a modalidade no centro náutico instalado na Marina do Carregal em Ovar.



Nos quase 12 anos de existência o CCO já conta com mais de 500 medalhas, onde se destacam os seguintes títulos coletivos: campeão Regional Centro Velocidade, vice campeão regional Centro esperanças e fundo, bronze regional Centro maratonas; vencedor Taça Portugal maratonas (veteranos).



Em termos de títulos individuais em 2017 alcançou 12 títulos de campeão regional (26 medalhas de 17 atletas medalhados); um título de campeão nacional (15 medalhas nacionais de sete atletas medalhados) e um título de campeão euroeu maratona.



Em prestações internacionais, os atletas locais representaram Portugal por diversas vezes, destacando-se Igor Pinho que foi sétimo em K4 500m Taça do Mundo de velocidade sub23 (Portugal) e Rui Romão, campeão europeu maratona – K2

masters (Portugal), entre outros.