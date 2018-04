Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro segue para aprovação da Assembleia Municipal 30 abr 2018, 16:40 O Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro foi aprovado por unanimidade na última reunião de Câmara, seguindo para apreciação e votação da Assembleia Municipal.



"Para o documento final, foram tidas em consideração várias sugestões e propostas, surgidas no período de discussão pública, por parte dos interessados, e nas reuniões de Câmara, por parte dos vereadores de todos os quadrantes políticos presentes no executivo", informa um comunicado



Segundo a Câmara, o Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro "vem materializar aquela que é a vontade do Executivo Municipal, em permitir que os cidadãos tenham a oportunidade de, também eles, participarem na discussão política, nomeadamente na forma como a autarquia utiliza uma parte do seu orçamento de investimento."



O projeto de regulamento prevê uma componente orçamental de 1% do valor do Plano Plurianual de Investimentos em vigor, que corresponde a cerca de 170.000€, para o financiamento dos projetos vencedores. Os projetos serão inscritos, para concretização, no Orçamento Municipal para 2019.



No Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018, o executivo inscreveu uma verba de 20.000€, destinada apenas à implementação da iniciativa, em consultoria e desenvolvimento da plataforma eletrónica do orçamento participativo.

