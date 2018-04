O tribunal de Aveiro absolveu hoje, por falta de provas, um homem de 46 anos que estava acusado por tentativa de furto qualificado a um café em Águeda ocorrido em novembro de 2016.



Segundo o Ministério Público (MP), o homem teria sido surpreendido pelo dono do estabelecimento de restauração quando se preparava para carregar para um carro de mão a máquina de tabaco.



Na fuga, o suspeito, com residência à data dos factos em Ossela, Oliveira de Azeméis, deixou para trás um telemóvel que serviu à GNR de Águeda para ir ao seu encontro.



No entanto, em julgamento, o homem negou sempre a autoria do assalto por arrombamento, alegando que na noite dos factos estava mesmo impedido de caminhar devido a um acidente de moto.



O tribunal deu como provado o furto de dinheiro que estava no café em Segadães (cerca de 150 euros) e de um telemóvel, mas não foi possível sustentar a acusação quando ao envolvimento do arguido.



Desde 1995 que o arguido regista várias condenações e penas efetivas em crimes contra o património relacionados com o consumo de drogas.



Atualmente encontra-se detido preventivamente após ter cortado a pulseira eletrónica.