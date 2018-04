Ílhavo com quatro dias de evento único em torno da ilustração 30 abr 2018, 11:17 Durante quatro dias, de 3 a 6 de maio, Ílhavo transforma-se no epicentro da ilustração e tem mais de duas dezenas de propostas para pensar a ilustração em Ílhavo, Gafanha da Nazaré e Vista Alegre, entre concertos, performances, teatro de rua, exposições, conversas e oficinas.



Na segunda edição do Ilustração à Vista, o projeto cultural do Município de Ílhavo, 23 Milhas, junta-se ao Museu da Vista Alegre e ao Museu Marítimo de Ílhavo, para acolherem oficinas e exposições, para “Desenhar um território”, num exercício de reflexão da Autarquia e dos seus espaços públicos.



O festival cresce e internacionaliza-se mas mantém as premissas iniciais: o convite para o encontro e ativação do espaço público.



Ao longo dos quatro dias, destaque para o espetáculo “Cortado por todos os lados, aberto por todos os cantos” (4 e 5 de maio), do brasileiro Gustavo Círiaco, “Sueños de Arena” (4 de maio) do catalão Borja González, o concerto ilustrado de Mira Mar (Frankie Chavez, Peixe e Jorge Quintelal) e os Big Dancers dos espanhóis El Carromato (5 de maio) e “Entremundos” (6 de maio), da Companhia Pia, que fecha o Ilustração à Vista.



“Arvoreser” e “Crevescer” são os espetáculos para os mais novos, havendo ainda espaço para quatro exposições, patentes até ao dia 30 de setembro, e sete oficinas que desafiam o público a ilustrar porcelana ou a desenhar a cidade (ver programa).



O Ilustração à Vista, com excepção para algumas das oficinas, tem entrada gratuita. Os espetáculos em sala fechada requerem levantamento prévio de bilhete que pode ser efetuado nas bilheteiras da Casa da Cultura de Ílhavo ou Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, de terça a sábado.



O Ilustração à Vista insere-se na Programação Cultura em Rede da Região de Aveiro, projeto cofinanciado pelo Centro 2020.



Mais info www.23milhas.cm-ilhavo.pt



