De 18 a 20 de maio, o Festival i! invade a cidade de Águeda para celebrar a sua 10ª edição.

A Rua Luís de Camões será o palco da noite de abertura, numa grande festa para toda a família, das 20h00 às 23h00.

Durante o fim-de-semana, também não faltam múltiplas propostas para os mais pequenos, durante todo o dia, das 10h30 às 19h00. O programa completo estará brevemente disponível em dorfeu.pt/i.



São muitas e diferentes propostas artísticas, de Portugal, Espanha e Argentina, em três dias dedicados aos pequenos em família. A d’Orfeu AC promove a 10ª edição do Festival i! nos dias 18, 19 e 20 de maio, e não podia ter escolhido melhor cenário para a noite de abertura: a Rua Luís de Camões, em Águeda. Nessa noite de sexta-feira, 18 de maio, toda a cidade é convidada a viver o i! em plena rua, das 20h00 às 23h00, com micro-teatro, momentos musicais, jogos e animação permanente. A rua estará transformada num autêntico parque temático das artes para o público infantil e familiar.



De Espanha para Águeda, o “Teatro Sobre Ruedas” assentará arraiais na sexta à noite (e ficará até domingo) com as suas duas caravanas, uma bancada para o público e até um quiosque. Neste recinto muito especial, haverá sessões de micro-teatro – com espetáculos diferentes em cada dia – alternadamente com mini-concertos no seu palco sobre rodas. Ainda na noite de sexta-feira, a companhia catalã Toti Toronell apresentará “Micro-Shakespeare”, uma instalação artística que conta ativamente com o público para encenar e assistir às suas histórias, em sessões contínuas de oito minutos. Para juntar à festa de abertura, haverá ainda a clown Tânia Safaneta a surpreender os espetadores e os Jogos do Hélder pela rua fora. A noite de abertura é de entrada livre e, apenas nesse dia, as pulseiras para o fim-de-semana poderão ser adquiridas a metade do preço.



No sábado e no domingo, segue-se o já conhecido e contagiante ritmo de espetáculos, atividades, animação e jogos, para miúdos e graúdos. Das 10h30 às 19h00, o roteiro do Festival passará por vários locais da cidade: a Biblioteca Municipal Manuel Alegre e o Auditório Ana Paula Silva (para os espetáculos da manhã), e o Auditório do CEFAS e o Espaço d’Orfeu (para os espetáculos da tarde). Os bebés terão novamente um espetáculo especial só para eles: será no domingo pelas 10h30, logo no início da jornada.



No cartaz deste ano, o Festival i! acolhe espetáculos das companhias Trukitrek (Barcelona), Catrapum Catrapeia, Varazim Teatro, Marta Bernardes e José Valente, Gira Sol Azul, PédeXumbo, Chão de Oliva, Cia Quando Sais à Rua, Teatro do Montemuro e ainda, a animar um Espaço d’Orfeu desta vez ainda mais acolhedor, os jogos do Bitocas e a LI (Literatura Infantil, pela Escola do Adro). O espetáculo de encerramento, pelas 18h00 de domingo, estará a cargo da companhia Mandragora Circus (Argentina), que apresentará também sessões escolares na sexta-feira, mantendo a tradição de convidar as escolas ao Espaço d’Orfeu.



As pulseiras para o Festival i! estarão brevemente à venda, havendo desconto especial para quem as comprar na noite de abertura. O público do i! cresce e o festival cresce com ele. Ao prepararmo-nos para celebrar a sua 10ª edição, decidimos que a partir de agora se exclama o i!



Mais info em http://www.dorfeu.pt/i



