A União dos Sindicatos de Aveiro/CGTP-IN, vai realizar as comemorações do 1º de Maio, em Aveiro, que este ano tem como lema: “Lutar pelos direitos! Valorizar os trabalhadores!”.



Para o efeito, trabalhadores e população, vindos de vários locais do distrito, vão concentrar-se às 15 horas, no Largo da Estação, de onde sairão em manifestação até ao largo do Rossio.



Passados 132 anos sobre os massacres de Chicago (EUA), que estiveram na origem do 1º de Maio, os trabalhadores de todo o mundo continuam a lutar por melhores condições de vida e de trabalho, pela sua emancipação, por uma sociedade nova, livre da exploração do homem pelo homem.



A luta dos trabalhadores contribuiu para afastar o governo PSD/CDS e dar início a um processo de reposição de salários, rendimentos e direitos.



Contudo, os problemas estruturais mantêm-se. A obsessão do Governo pela redução do défice e a resistência à renegociação da divida, a sua submissão às imposições e constrangimentos do euro, União Europeia, FMI e OCDE, tem impedido mais avanços positivos para os trabalhadores e o povo, com o condicionamento do investimento público, a degradação dos serviços públicos e o congelamento dos salários do sector público.



Foi a luta dos trabalhadores que permitiu a reposição de direitos e rendimentos. É a luta dos trabalhadores que permitirá continuar e aprofundar essa reposição e a melhoria das condições de vida e de trabalho, uma política de Esquerda e Soberana e um Portugal com futuro.



Porque não há política de Esquerda com legislação do trabalho de direita, os trabalhadores e o povo participarão nas comemorações do 1º de Maio em Aveiro, para exigir a concretização de uma política de Esquerda e Soberana, comprometida com os valores e ideais de Abril.

União de Sindicatos de Aveiro