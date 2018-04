A Câmara de Anadia aprovou, na sua última reunião, a atribuição de apoios a várias coletividades desportivas do concelho, na sequência de candidaturas apresentadas no âmbito do Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Desportivo.



O Grupo Desportivo Moitense foi contemplado com um financiamento de mil euros, destinado ao desenvolvimento das suas atividades na presente época desportiva, nomeadamente a modalidade de rugby. Com vista à realização do “2.º Raid BTT Amoreira da Gândara”, que decorre no âmbito da promoção da candidatura “Cidade Europeia do Desporto – Anadia 2020”.



A Associação Cultural e Recreativa do TwelveSpot recebeu um apoio de 750 euros.



A mesma verba foi atribuída ao Centro Cultural e Recreativo de Outeiro de Baixo, para a comparticipar o “2º Open Miguel Ferreira” em Pool Português (Bilhar), e à Associação Desportiva Bairradafut, para a realização de dois torneios de formação.



Ainda em matéria de atribuição de apoios, mas já fora do âmbito desportivo, o executivo anadiense aprovou a atribuição de 1650 euros ao Centro Social Nossa Senhora do Ó de Aguim, para financiar as despesas inerentes aos trabalhos de pintura das duas salas de aula.

Os espaços foram cedidos pela instituição à Câmara para acolhimento dos alunos da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico de Aguim, durante o período em que decorreram as obras de requalificação deste estabelecimento de ensino.