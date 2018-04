Águeda aprovou contas de 2017 com despesa superior à receita (Região de Águeda) 30 abr 2018, 09:33 A Câmara Municipal de Águeda executou 58,87% da receita prevista para o ano de 2017, de acordo com o relatório de gestão aprovado pela maioria do Juntos na reunião do executivo municipal, com as abstenções do PS e do PSD. A taxa de execução da despesa foi de 65,07% O município de Águeda tinha aprovado um orçamento de 49 milhões e 881.807 euros para o ano de 2017 – o último dos 12 anos da presidência de Gil Nadais(ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

