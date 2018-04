Anunciada vencedora do concurso "Desenhar a moeda" 30 abr 2018, 09:15 Um desenho da autoria de Ísis Martins, aluna da Escola Básica João Afonso – Agrupamento de Escolas de Aveiro, é o vencedor da segunda edição do concurso “Desenhar a Moeda”, promovido pela Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro. Subordinada ao tema “O Mar”, a iniciativa teve como objetivo "sensibilizar o universo escolar para a riqueza cultural, patrimonial e artística da moeda." O júri atribuiu ainda duas menções honrosas, a Filipa Diniz, aluna da Escola Secundária José Estêvão, e a Íris Lapa, aluna da Escola Básica João Afonso, e sete menções especiais. Mais de 800 alunos, do 2.º e do 3.º ciclo do ensino básico, de sete Agrupamentos de Escolas do Município de Aveiro, participaram neste concurso, cujo vencedor verá o seu desenho cunhado numa moeda de coleção (com valor facial de 5 euros) a integrar o Plano de Moedas Comemorativas da INCM para 2019. Os desenhos distinguidos integram um conjunto de cerca de 70 trabalhos selecionados pelo júri do concurso, que dará origem a uma exposição, a inaugurar em junho, em Aveiro, em local a indicar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

