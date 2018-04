O PSD diz que a gestão confirma as críticas assumidas aquando da apresentação do orçamento com uma "aposta na despesa corrente em detrimento da despesa de capital".



Uma das razões invocadas pelos vereadores sociais democratas para a abstenção aquando da votação do relatório das contas e do plano de 2017.



O executivo de maioria CDS liderado por António Loureiro, desde de 2014, acumula resultados líquidos negativos de 6,055 mihões de euros, sublinha o PSD.



O resultado operacional "muito negativo" (1,658 milhões de euros) em 2017 revela que os proveitos e ganhos (excetuando os financeiros e os extraordinários) foram de 11,853 milhões de euros, "muito inferiores aos custos e perdas, que foram de 13,5 milhões de euros.



O resultado líquido do exercício de 2017 é negativo em 805.690 euros.



Segundo o PSD, verifica-se também um aumento de 7% de dívidas a terceiros de médio e longo prazo. No final de 2017, verificavam-se aumentos de pagamentos, entre outros, à ERSUC (25.739 euros), AdRA (17.981 euros) e SIMRIA (357.958 euros).



A oposição ´laranja´ dá conta ainda do aumento das dívidas a terceiros (inclui os empréstimos) de cerca de 9,3 % (458.842 euros), "valor bem superior ao aumento dos empréstimos que foi de 332.586 euros. As dívidas a terceiros passaram de 4,9 milhões de euros para 5,3 milhões de euros.



O PSD nota também o aumento do valor pago em horas extraordinárias na ordem dos 79,3 % relativamente ao ano de 2013 (passou de 29.969 euros em 2013 para os 53.865 em 2017).



Com mais receita houve muito menos investimento

No campo das receitas, os sociais democratas dizem que confirmou-se a expetativa de aumento da receita de IMI, que, comparativamente, representa mais 19 % entre 2014/2017 (para 10,3 milhões de euros) relativamente ao quadriénio 2010/2013 (8,665 milhões de eiros, "que não se traduziu em obra, aliás, bem pelo contrário, com mais receita houve muito menos investimento em obra no período em apreço."