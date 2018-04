Empate do Beira-Mar em Lamas soube a pouco (1-1) 29 abr 2018, 19:20 O Beira-Mar empatou 1-1 no reduto do União de Lamas, a contar para 29ª jornada do principal campeonato distrital de futebol, resultado penalizandor para os forasteiros, que tiveram as melhores oportunidades. Ficha e vídeo Depois de algumas investidas locais, a primeira ocasião de perigo pertenceu ao conjunto orientado por Cajó. O médio Letz, aos cinco minutos, tentou a sorte num remate de fora da área, que seria devolvido pelo poste da baliza de Nelson. O Beira-Mar conseguiria ter mais posse de bola, apesar do Lamas não deixar de explorar a ofensiva. Os aurinegros voltariam a causar problemas num remate que Nelson desviou para canto. A equipa visitante conseguiu mesmo inaugurar o marcador aos 35 minutos por intermédio de Artur na conversão de uma grande penalidade por ´carga´ do guarda-redes sobre Aparício. Depois do intervalo, o Lamas surgiu mais pressionante. O veterano Carlos Manuel esteve perto de chegar ao empate num cabeceamento que falhou por pouco o alvo, com o guardião João Figueirendo desenquadrado.



Jonatas Santos, o melhor marcador dos locais, num remate, novamente algumas facilidades defensivas, repôs a igualdade aos 72 minutos de jogo. Seguiu-se um período de maior intensidade atacante do Beira-Mar, com Aranha, por duas vezes, a ser perdulário, a primeira das quais com mérito do guarda-redes da casa. Mesmo ao ´cair do pano´, valeu aos visitantes o desvio para canto de Mané. Os aveirenses ocupam a terceira posição com 57 pontos, reduzindo a dois a diferença para o São João de Ver.



O Lamas continua em quarto, separado também por dois pontos (mais informação). Declarações



"Foi um bom jogo. No início, criámos algumas situações e levámos uma bola ao poste. O Lamas reagiu. Marcámos de grande penalidade.

Após sofrermos o golo voltámos a ser perigosos, tivemos ali duas situações do Aranha, uma claríssima, isolado; na segunda não abordou da melhor forma. Estávamos por cima.

Queremos ficar o mais alto possível na classificação, o segundo lugar é possível, reduzimos para dois pontos. Nesta fase todos os jogos são muito complicados, não se irá ganhar todos os jogos. Seremos três equipas a lutar pelo segundo lugar até ao fim.

(Sobre o jogo em Argoncilhe, para a Taça Distrital, terça-feira próxima). É mais uma eliminatória, o Argoncilhe tem valor para estar nesta fase em prova, está a fazer uma boa campanha. Mas temos de impor o nosso jogo e vencer, que é o que nos compete" - Cajó, treinador do Beira-Mar.



"Entrámos bem, mas Beira-Mar criou uma ou outra oportunidade que nos fez perder a confiança. Pressionava muito. O penalti surge numa transição rápida. Na segunda parte fomos melhores, queríamos dar a volta e vencer. Chegámos ao empate. O jogo podia ter caído para qualquer lado. Houve oportunidades para ambas as equipas, que têm bons jogadores. Foi um bom espectáculo" - Tonel, treinador do União de Lamas.

