O Gabinete Técnico Florestal de Municipal de Sever do Voua está disponível para realizar atendimento presencial ou via telefone a proprietários do concelho "para esclarecimentos no âmbito da obrigatoriedade de execução das faixas de gestão de combustível nas propriedades confinantes com edifícios ou nas faixas de gestão definidas".



Segundo informação enviada à Assembleia Municipal severense, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta (CMDF) esteve reunida recentemente a tratar, entre outros assuntos, do programa de ação para 2018 da equipa de Sapadores Florestais e Plano Operacional Municipal (POM) 2018.



As entidades representadas aprovaram os processos de construção de mais dois pontos de água no lugar do Seixo e deram parecer negativo à criação de depósito de madeira no lugar de Sanfins.



A autarquia prepara, entretanto, uma candidatura ao Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas que permitirá acolher jovens vigilantes dos 18 aos 30 anos, que irão também dinamizar ações de senbilização, monitorizar e recuperar territórios afetados.