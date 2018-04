Andebol / Primeira divisão: Artística venceu pela primeira vez no reduto do FC Porto / São Bernardo com empate caseiro 28 abr 2018, 23:11 O AA Avanca alcançou, esta noite, a primeira vitória no Dragão Caixa perante o seu ex-treinador, que saiu na ronda anterior. A meio da primeira parte, o FC Porto esteve 13 minutos sem marcar e o Avanca somou 9 golos sem resposta, indo para o descanso a ganhar por 9-21. Na segunda parte, entrou melhor o FC Porto, com 4 golos sem resposta, mas o Avanca foi mantendo a liderança. Pouco a pouco, o FC Porto foi reduzindo a diferença, mas o Avanca já não deixou a escapar a vitória, por 31-35. Reinier Taboada (AAA), com 13 golos, foi o melhor marcador no Dragão Caixa. Já CD São Bernardo e AC Fafe dividiram os pontos, também com um empate: 28-28. Entrou melhor a equipa da casa, que foi para o intervalo a ganhar 15-12; no retomar da partida, o AC Fafe empenhou-se em chamar a si o comando do jogo e esteve por cima, na partida, que acabou empatada. Com 8 golos, Vasco Santos (ACF) foi o melhor marcador (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

