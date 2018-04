Campanha de associados Ciclaveiro 28 abr 2018, 19:39 A Ciclaveiro começou em 2014 como um grupo informal de cidadãos que se mobilizaram com o objectivo de sensibilizar a comunidade e as entidades para os benefícios da utilização da bicicleta no dia a dia em Aveiro e a sua promoção, e a criação de melhores condições para utilizadores e futuros utilizadores.



Em 2016, e após várias iniciativas promovidas, avançamos com o processo de formalização surgindo assim a Ciclaveiro - Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta.



Durante estes anos fizemos muitos amigos que nos apoiam, que nos seguem, que participam nas iniciativas, elogiam o trabalho e dedicação e alguns até que se querem envolver mais. A todos estes amigos e aos futuros lançamos agora um convite especial para que se tornem associados Ciclaveiro. O vosso apoio é fundamental para que possamos continuar a trazer a mobilidade para a ordem do dia, promovendo uma melhor qualidade de vida na nossa cidade.



Para se tornarem associados, basta preencherem o formulário que está disponível aqui:

https://goo.gl/forms/c29BiYbfD976UPnn1



Ou para mais informações através do nosso site:

http://ciclaveiro.pt/associados/



